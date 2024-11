Liga MX Femenil aún no ofrece plenitud a fuerzas básicas

Rayadas y Tigres son ejemplo de éxito en Liga MX Femenil, llegando a seis finales entre ambos clubes durante el torneo Apertura 2024 y acaparando 10 de los 14 títulos que se han disputado desde que nació el circuito, en 2017.

Pero incluso dos instituciones como estas han batallado en una deuda pendiente para toda la Liga MX Femenil: que las jugadoras de fuerzas básicas se consoliden y sean protagonistas.

Entre ambos equipos, un total de 17 jugadoras de 23 años o menos vieron actividad en fase regular del Apertura 2024. No obstante, apenas dos registraron más de 1,000 minutos: la portuguesa Ana Da Silva, de Tigres (1,005), y la mexicana Tanna Sánchez, de Rayadas (1,247).

Son datos que reflejan una generalidad en la liga. Aunque este torneo se implementó la regla de 1,000 minutos para jugadoras de entre 16 y 20 años, la tercera parte de los equipos no llegó a la cifra. Requirieron del aporte de minutos de sus seleccionadas nacionales en categorías inferiores para alcanzar el millar y evitar una reducción de puntos.

“Algunos clubes cumplen su regla de menores, en gran medida, por las jugadoras que van a selección sub 17 o sub 20, no porque las hayan puesto a jugar en primer nivel”, opina para El Economista, Adrianelly Hernández, especialista en futbol femenil e investigadora en periodismo de género.

“Esto quiere decir que sí está muy complicado para las jugadoras. Se ve truncada su posibilidad de seguirse formando, porque la competencia cada vez es más férrea y tienen que optar por dejar el futbol profesional e ingresar a competencias como la liga TDP, que no es profesional, u otros tipos de futbol, como la Queen’s League”.

A partir del Apertura 2024, la Liga MX Femenil instauró la regla de 1,000 minutos para cada uno de los 18 clubes. Dicha regla contempla a jugadoras nacidas entre 2004 y 2008.

Rayadas sumó 839 minutos y Tigres sumó 437. Fue el aporte de tres jugadoras a selecciones nacionales juveniles lo que impulsó a ambos clubes a superar los 1,000 minutos, pues las seleccionadas tienen cuantificación diferente.

América, Tijuana, Bravas de Juárez y Chivas fueron los otros equipos que no llegaron a los 1,000 minutos de manera natural, sino por el agregado de seleccionadas. De hecho, sólo uno de los 18 clubes dio oportunidad a una decena de jugadoras entre 16 y 20 años: Atlas; el resto tuvo de nueve para abajo.

“La regla es muy buena, el tema es que no todos los equipos lo hacen de la mejor forma. Es necesaria para impulsar a la categoría sub 19, pero tenemos equipos que dan minutos a jugadoras con cierto proceso y constancia, las van subiendo de a poco al primer equipo, pero hay otros que sólo por cumplir la regla avientan a las jugadoras que aún no están listas y, en lugar de fortalecer su proceso, terminan frustrándolas, porque se topan con un nivel que aún no tienen”, subraya la especialista.

Algunas excepciones son Montse Saldívar (América, 18 años), Alice Soto (Pachuca, 18), Dana Sandoval (Chivas, 17) y Ana Mendoza (Pumas, 19), quienes mostraron constancia e incluso se ganaron convocatorias a la Selección Mexicana mayor.

En el caso de las plantillas finalistas, sólo hay tres jugadoras que no superan los 23 años que forman parte de la más reciente convocatoria de selección mayor: Nicole Pérez (23), Karol Bernal (21) y Fátima Servín (19), aunque todas juegan para Rayadas.

De hecho, en cuanto a categorías menores en este año, Rayadas y Tigres aportaron nueve de las 24 integrantes (37%) de la más reciente convocatoria de selección sub 20, mientras que para la lista oficial del Mundial Sub 17, celebrado entre octubre y noviembre en República Dominicana, aportaron apenas tres jugadoras de 21 posibles (14%).

“Ambas escuadras priorizan dar mayores oportunidades a la formación de jugadoras sub 19, lo que veo de fallo en la competencia en general es que, como la edad no se amplía, pues no hay todavía una categoría sub 20 o sub 23, se ve truncada la formación.

“Creo que la liga, en general, está tomando mal esa decisión porque esto no es como la varonil. Allí hay jugadores que están desde ocho años o algo similar y si 10 o 12 años después no están listos para primera división, ya no lo están. Pero en este caso son niñas y adolescentes que llevan tres años formándose y si les dicen que no están listas, es un adiós. Me parece que en la rama femenil deberían ampliar esto, por lo menos hasta una categoría sub 23”.

Algunas de las jugadoras emblema de la Liga MX Femenil ya tienen una trayectoria avanzada. Sólo por mencionar ejemplos de los equipos finalistas del Apertura 2024, resaltan Pamela Tajonar con 39 años, Stephany Mayor con 33, Christina Burkenroad con 31, Greta Espinoza con 29, Rebeca Bernal con 27 y Jacquie Ovalle con 25, entre otras.

Los nuevos rostros apenas están tomando protagonismo, como la propia Nicole Pérez, incluso a nivel de selección mayor. Al final, uno de los efectos colaterales de dar más oportunidades a las jóvenes en primera división es el combinado nacional.

“El impulso que está viniendo de FIFA y deberían aterrizarlo mejor a nivel selección, porque aunque no me parece que se haya retrocedido, estamos un poco estancadas a nivel juvenil. Ya se habían dado grandes pasos como el subcampeonato mundial sub 17 en 2018, que ilusionaba a que en un periodo de cinco años pudiéramos tener mejores resultados y no se tuvieron. México está estancado allí y podría, más que el Mundial mayor de 2027, apuntar a dar ese otro paso que no se dio en los Mundiales de este año en sub 17 y sub 20. Se podría apuntar a llegar, otra vez, a una final en ambas categorías juveniles”, recalca Adrianelly Hernández.

En este semestre se celebra paralelamente el torneo femenil sub 19. Tigres es uno de los semifinalistas y enfrentará a Toluca, mientras que la otra llave será entre Pachuca y Atlético de San Luis, con jugadoras nacidas de 2005 en adelante.

Rayadas y Tigres nunca han ganado una final del circuito de fuerzas básicas de Liga MX Femenil, que se ha celebrado desde el torneo Clausura 2022. Desde entonces, América, Pachuca, León, Toluca y Pumas han ganado un título cada uno, mientras que Santos un subcampeonato.

A pesar de que Rayadas no compite por el trofeo femenil sub 19, su notable infraestructura, al igual que el de Tigres, deja un punto de vista positivo.

“Una sexta final regia habla de proyectos serios no sólo en el primer equipo, sino que tienen en sus remanentes a las categorías menores. Si bien Rayadas no tuvo un buen torneo y no está en fases finales de la sub 19, estamos en un área, como es la de Monterrey, en la que estoy segura que las niñas sueñan con entrar a Rayadas y Tigres. Eso es lo más importante, que saben que pueden hacer realidad ese objetivo”.