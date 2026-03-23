Portugal encara a México con 15 seleccionados del ‘Big Five’

Con cinco Balones de Oro y el récord de más goles en la historia de la Champions League, Cristiano Ronaldo se ha consolidado como la máxima leyenda del futbol de Portugal.

Es por ello que su ausencia en la convocatoria para el partido contra México este 28 de marzo, en la reinauguración del estadio Azteca, provocó una alta decepción. Sin embargo, la selección lusitana no estará carente de figuras.

De los 26 elegidos por el seleccionador, Roberto Martínez, 15 militan en clubes del llamado ‘Big Five’, es decir, las cinco grandes ligas del futbol europeo.

Seis provienen de la Premier League de Inglaterra: el portero José Sá (Wolverhampton), el defensa Diogo Dalot (Manchester United), los mediocampistas Matheus Nunes (Manchester City), Mateus Fernandes (West Ham) y Bruno Fernandes (Manchester United), así como el delantero Pedro Neto (Chelsea).

Cuatro más juegan en LaLiga de España: los defensas Joao Cancelo (Barcelona) y Renato Veiga (Villarreal), el mediocampista Samú Costa (Mallorca) y el delantero Gonçalo Guedes (Real Sociedad).

Esa misma cantidad radica en la Ligue One de Francia, todos, en el actual campeón de la Champions League, París Saint-Germain (PSG): el defensa Nuno Mendes, los mediocampistas Vitinha y Joao Neves, así como el delantero Gonçalo Ramos.

El otro convocado que forma parte del ‘Big Five’ es el delantero Francisco Conceiçao, de la Juventus en la Serie A de Italia.

“Esta es la última oportunidad para experimentar antes de la convocatoria para el Mundial. Tenemos dos juegos interesantes con adversarios diferentes. Trabajamos mucho lo de los horarios y altitud, es dar tiempo a que los jugadores lleguen en las mejores condiciones”, expresó Roberto Martínez previo a esta Fecha FIFA, en la que Portugal enfrentará a México y Estados Unidos.

En el ranking actual de la FIFA, Portugal es la sexta mejor selección del mundo. Sólo está detrás de España, Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil.

No obstante, en esta convocatoria no sólo se ausentó Cristiano Ronaldo (Al Nassr) por molestias físicas. También Rafael Leao (AC Milan), Bernardo Silva, Rúben Dias (Manchester City), Rodrigo Mora y Diogo Costa (Porto).

Eso abrió la oportunidad a nuevos perfiles, como el delantero Paulinho, que juega en el Toluca de la Liga MX desde 2024.

“Estoy feliz, esto es un sueño”, expresó el goleador de los Diablos tras enterarse de su convocatoria. “Cualquier futbolista juega por su selección y yo más porque no es normal que Portugal, con el nivel que tiene, convoque a un jugador en un continente muy lejos”.

Paulinho no es el único convocado por Portugal en esta Fecha FIFA que juega fuera de Europa. También están Rúben Neves y Joao Félix, procedentes de Arabia Saudita (Al Hilal y Al Nassr, respectivamente).

El resto de seleccionados militan en la propia liga portuguesa (Benfica, Sporting de Lisboa y Braga) y uno en Turquía (el portero Ricardo Velho, en el Gençlerbirliği).

Invicto ante México

En la reinauguración de su estadio más emblemático, el Azteca —ahora denominado Banorte por razones de patrocinio—, la Selección Mexicana intentará conseguir algo inédito: derrotar a su similar de Portugal.

Mexicanos y portugueses se han enfrentado cinco veces entre competencias oficiales y amistosos, pero el saldo está a favor de los europeos con tres victorias y dos empates.

El registro comenzó con un 0-0 en un amistoso en Lisboa en 1969. Tuvieron que pasar 37 años para que México y Portugal volvieran a verse las caras, pero en partido oficial. Ocurrió en fase de grupos del Mundial Alemania 2006, con triunfo lusitano por 2-1.

Los siguientes partidos no fueron con tanta distancia. En un amistoso en Foxborough, Estados Unidos, previo al Mundial de Brasil 2014, Portugal volvió a imponerse, aunque esta vez por 1-0.

Y los últimos dos antecedentes ocurrieron en el mismo torneo, en la extinta Copa Confederaciones. En la edición 2017, celebrada en Rusia, empataron 2-2 en fase de grupos y en el duelo por el tercer lugar los europeos ganaron 2-1.

Dirigida por Javier Aguirre, la Selección Mexicana intentará romper esa sequía este sábado, antes de viajar a Chicago para enfrentar a Bélgica el 31 de marzo, en lo que serán los últimos partidos de Fecha FIFA antes de la Copa del Mundo 2026.