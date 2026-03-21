Mundial 2026: ¿Cuándo son los próximos partidos amistosos de México contra Portugal y Bélgica?

La Selección Mexicana entra en una etapa clave de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Bajo la dirección de Javier Aguirre, el Tricolor disputará dos partidos amistosos de alto nivel frente a potencias europeas: Portugal y Bélgica.

Ambos encuentros forman parte de la última Fecha FIFA de marzo, un momento estratégico para probar variantes, ajustar el funcionamiento del equipo y evaluar a jugadores en plena recta hacia el Mundial.

¿Cuándo juega México vs Portugal?

El primer compromiso será ante Selección de Portugal:

Fecha: sábado 28 de marzo de 2026

Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Azteca

Este duelo marcará el regreso del Tricolor al “Coloso de Santa Úrsula”, en un recinto que también se alista para hacer historia en el Mundial 2026.

Como dato relevante, Portugal no contará con Cristiano Ronaldo, quien no fue incluido en la convocatoria para este partido.

¿Cuándo juega México vs Bélgica?

El segundo amistoso será frente a la Selección de Bélgica:

Fecha: martes 31 de marzo de 2026

Hora: 19:00 (tiempo del centro de México) / 20:00 (hora local)

Sede: Soldier Field

El encuentro en territorio estadounidense representa una prueba exigente ante una de las selecciones más competitivas de Europa.

Convocatoria: regresos, debut y bajas sensibles

Para estos compromisos, Aguirre presentó una lista de 26 jugadores con algunas novedades importantes. Destaca el regreso de Guillermo Ochoa, así como el esperado primer llamado de Álvaro Fidalgo tras completar su proceso de naturalización.

También llama la atención la fuerte presencia de jugadores de Chivas, con cinco convocados, reflejo del buen momento del club en la Liga MX.

Sin embargo, el equipo llega con ausencias importantes por lesión. No estarán disponibles Edson Álvarez, Luis Ángel Malagón ni Marcel Ruiz, bajas que obligarán a ajustar el esquema en zonas clave del campo. Últimas pruebas antes del Mundial

Estos partidos servirán como un termómetro para medir el nivel competitivo del equipo. Enfrentar a rivales europeos de alto calibre permitirá detectar áreas de mejora y consolidar una base sólida.