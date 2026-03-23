Alianza de Tranviarios advierte riesgos en operación del Tren Ligero para el Mundial 2026 por falta de personal

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) alertó sobre un déficit de personal operativo y técnico en el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), situación que compromete la movilidad hacia el Estadio Azteca a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol. A pesar de la incorporación de 17 nuevos trenes para modernizar la flota, el sindicato sostiene que la infraestructura humana es insuficiente para cubrir la demanda proyectada.

Gerardo Martínez Hernández, secretario general de la ATM, detalló que existen vacantes acumuladas desde la pandemia que no han sido atendidas. El área más afectada es la de talleres, donde se reportan 300 plazas desiertas.

"Sí nos hace falta bastante gente, lo digo honestamente: en mantenimiento, en talleres, en áreas administrativas y en operaciones. Tan solo en el área de talleres hay 300 plazas vacantes que tenemos que cubrir. El mantenimiento no puede destapar un hoyo para tapar otro", señaló Martínez Hernández.

Ante el incremento estimado de entre 30% y 40% en la afluencia de pasajeros durante el evento deportivo, el sistema operará con trenes acoplados, una modalidad que requiere mayor pericia y personal capacitado. El sindicato enfatizó que el proceso de capacitación para nuevos elementos toma tres meses, por lo que el margen de maniobra es mínimo.

"El Tren Ligero es esencial; debe haber mantenimiento, capacitación, herramientas y vehículos. Estamos a pocos días del Mundial y el tiempo de capacitación es de tres meses", advirtió el líder sindical.

Aunque se logró evitar la huelga mediante un acuerdo que incluye un aumento salarial del 3.5% y ajustes en tabuladores, la ATM condicionó la estabilidad laboral al cumplimiento inmediato de las contrataciones y la entrega de herramientas de trabajo.

"Ya desactivamos la huelga, pero los compromisos se tienen que cumplir. De no ser así, el gremio tranviario tendrá que presionar de distinta manera. No queremos llegar a eso, pero necesitamos las herramientas, los uniformes y, sobre todo, la contratación inmediata para garantizar un servicio seguro", concluyó Martínez.