Mundial 2026: ¿cuándo empiezan los dieciseisavos, octavos, cuartos y la final? Estas son las fechas clave

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta decisiva y, con ella, crece la expectativa por el inicio de las rondas de eliminación directa, donde un error puede significar la despedida del torneo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, estrenó un formato ampliado con 48 selecciones, por lo que también incorporó una nueva ronda antes de los tradicionales octavos de final: los dieciseisavos.

¿Cuándo empiezan los dieciseisavos de final?

Una vez concluida la fase de grupos, comenzará la primera ronda de eliminación directa del torneo.

Los partidos de dieciseisavos de final se disputarán del 28 de junio al 3 de julio, con 32 selecciones buscando avanzar a la siguiente etapa.

Esta ronda es una de las principales novedades del Mundial 2026, derivada de la ampliación del número de participantes.

Fechas de las siguientes fases del Mundial 2026

Después de los dieciseisavos, el torneo avanzará de la siguiente manera:

Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio.

Octavos de final: del 4 al 7 de julio.

Cuartos de final: del 9 al 11 de julio.

Semifinales: 14 y 15 de julio.

Final: 19 de julio.

A partir de esta etapa, cada partido será de eliminación directa. En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales para definir al ganador.

¿Cuándo termina el Mundial 2026?

La Copa del Mundo concluirá el domingo 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputará la gran final del torneo.

El partido que definirá al nuevo campeón mundial se jugará en el MetLife Stadium, ubicado en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, una de las sedes más importantes del certamen.

Con las selecciones definiendo sus posiciones en la fase de grupos, la atención comienza a centrarse en los cruces de eliminación directa, donde se conocerá el camino hacia la final y al próximo campeón del mundo.