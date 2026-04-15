Legado del Mundial 2026: cadenas de suministro con estándares laborales para un desarrollo sostenible

Durante el Foro Tripartito: Derechos Laborales para el Mundial 2026 en Jalisco, Simone Jackson, consejera laboral de la embajada de Estados Unidos, destacó que el cumplimiento de los estándares de trabajo debe ser un enfoque amplio; su participación se centró en cómo la Copa Mundial puede servir como un punto para fortalecer las prácticas laborales en la región.

Jackson señaló que la consolidación de cadenas de valor responsables es clave, ya que la activación económica que implica el Mundial impactará a sectores como la construcción, servicios, hospitalidad y transporte. En este marco, el cumplimiento laboral debe extenderse a toda la cadena de suministro, lo cual incluye a contratistas y proveedores, y no debe limitarse a las empresas principales.

La funcionaria de la embajada mencionó que el fortalecimiento del cumplimiento laboral en la región no solo protege a las personas trabajadoras, sino que genera certeza y condiciones equitativas para las empresas, lo que promueve el desarrollo regional, que es la base de la relación económica entre Estados Unidos, México y Canadá.

Además, el respeto a los derechos laborales es un elemento central de la competitividad, reputación y sostenibilidad de una empresa; las medidas que se implementen durante este periodo representan una oportunidad para dejar un legado de desarrollo sostenible.

La visión de la consejera Jackson coincide con la del gobierno de Jalisco, representado por Ricardo Barbosa Asencio, secretario del Trabajo y Previsión Social, quien equiparó el concepto de "juego limpio" con el de "trabajo digno", basándose en el T-MEC.

Desde el sector privado, Guillermo del Río Ochoa, presidente de Index, señaló que durante el Mundial se dará la ratificación o renegociación del T-MEC. Indicó que en este periodo las prácticas laborales serán foco de atención. Del Río Ochoa comentó que la industria de Jalisco ya exige el cumplimiento de las normas laborales a sus proveedores, extendiendo esto a toda la cadena de valor. Este evento es un catalizador para fortalecer la formalización del empleo.

El sector sindical, a través de Fernando Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera y Restaurantera de la CTM, consideró que el Mundial debe ser un ejemplo de justicia laboral. El sindicato implementará protocolos en el sector turístico que cubren la contratación transparente, jornadas y pagos justos, seguridad en el trabajo y la no tolerancia al acoso y la discriminación. Martínez afirmó que los sindicatos son aliados estratégicos de las empresas y que el diálogo social es la herramienta de prevención.

Finalmente, Jackson concluyó que el respeto a los derechos laborales es un área que sigue siendo central para Estados Unidos, México y Canadá, ya que constituye la base de sus relaciones económicas.

El capítulo laboral del T-MEC busca que cada país proteja los derechos de los trabajadores y que sus propias leyes sean acatadas. La consejera Jackson afirmó que el legado del Mundial debe ser de continuidad, consolidación y mejora en las condiciones para los trabajadores y de un desarrollo económico sólido y sostenible.