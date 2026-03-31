Bosnia vuelve al Mundial a costa del tercer fracaso de Italia

Bosnia-Herzegovina se unió a la lista de invitados del Mundial 2026 de la FIFA tras derrotar en penales (4-1) a Italia en el cierre del repechaje europeo.

Fue una noche de contrastes en el estadio Bilino Polje, en Zenica, ya que los bosnios celebraron la calificación de su selección apenas a su segunda Copa del Mundo, mientras que los italianos lloraron su tercer fracaso consecutivo.

Ambas selecciones no disputan un Mundial desde Brasil 2014, pero llegaron al repechaje con responsabilidades distintas.

Para Bosnia-Herzegovina era la ilusión de disputar su segundo Mundial como nación independiente, ya que de 1930 a 1990 formó parte de Yugoslavia. Sin embargo, en la actualidad ni siquiera es top 20 entre las selecciones europeas del ranking FIFA.

En cambio, Italia llegó con fuerte presión por haber sido eliminado del repechaje rumbo a los Mundiales de Rusia 2018 (por Suecia) y Qatar 2022 (por Macedonia del Norte).

Pero, sobre todo, por ser una potencia con cuatro títulos de Copa del Mundo (1934, 1938, 1982 y 2006), la segunda mayor cantidad en la historia (empatado con Alemania).

“Si alguien tuviera que exprimir todo de mí ahora mismo, no saldría nada de mi cuerpo, sangre ni nada. Esto duele porque necesitábamos (la clasificación) por nosotros, por nuestras familias y por toda Italia”, lamentó Gennaro Gattuso, director técnico de la Azzurra.

Italia no sólo está en el segundo peldaño de países con más títulos en la Copa del Mundo. También está en tercer lugar en finales totales con seis, agregando las que perdió en México 1970 y en Estados Unidos 1994, ambas contra Brasil.

Sin embargo, ahora ostenta un récord negativo: Italia es el primer campeón del mundo en ausentarse de tres copas consecutivas después de haber conquistado el título.

Inglaterra no asistió en 1930, 1934 ni 1938, pero no era miembro de FIFA y tampoco había levantado el trofeo (lo hizo hasta 1966). Caso similar a Argentina, que desistió de las ediciones 1938, 1950 y 1954, pero fue campeón hasta 1978.

“Quiero disculparme personalmente, ya que no lo logramos. Hoy hablar de mi futuro no es importante. Hoy era importante llegar al Mundial”, agregó Gattuso, quien como jugador ganó el Mundial 2006.

Una larga lista de italianos han sido protagonistas en Mundiales, pasando por los porteros Dino Zoff y Gianluigi Buffon, así como los delanteros Paolo Rossi y Roberto Baggio. Pero desde 2014 esa chispa se apagó en el máximo escenario del futbol.

En el tema económico, Italia perdió 10.5 millones de dólares, de acuerdo con la bolsa que otorgará FIFA en el Mundial 2026: 1.5 por costos de preparación y 9 mínimos por ser eliminado en fase de grupos.

Bosnios en celebración

Italia ganaba 0-1 en Zenica con gol de Moise Kean a los 15 minutos. Parecía controlar el partido, pero una expulsión del defensa Alessandro Bastoni antes del medio tiempo lo desestabilizó.

Haris Tabakovic, delantero del Borussia Monchengladbach, devolvió la ilusión de la selección local al empatar al minuto 79. Eso envió la serie a tiempos extras y posteriormente a penales.

Allí, Bosnia-Herzegovina acertó al 100% por medio de Benjamin Tahirovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic y el propio Tabakovic. Por Italia sólo anotó Sandro Tonali. Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron, concretando la derrota.

De esa forma, Bosnia-Herzegovina logró la segunda calificación a una Copa del Mundo, teniendo a Edin Dzeko, ex delantero del Manchester City e Inter de Milán, como máximo exponente, igual que en Brasil 2014.

En esa edición, los bosnios no pudieron superar la fase de grupos ante Argentina, Nigeria e Irán. Ahora compartirán la primera ronda con Canadá, Qatar y Suiza, esperando obtener un mejor resultado.

Bosnia-Herzegovina fue aceptada como selección oficial de FIFA en 1996 y este será apenas el segundo torneo mayor al que califican, ya que en Eurocopa aún no lo logran.

En la eliminatoria para el Mundial 2026, los bosnios quedaron sublíderes del Grupo H con 17 puntos, dos menos que Austria, pero por encima de Rumania, Chipre y San Marino.

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