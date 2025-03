Panamá derrumba hegemonía de Estados Unidos en Liga de Naciones

Panamá derrumbó la hegemonía de Estados Unidos en la Liga de Naciones de Concacaf. El equipo de la Barras y las Estrellas, que jugaba como local, perdió toda oportunidad de convertirse en tetracampeón de esta competencia.

Estados Unidos es el campeón vigente de todas las ediciones de Liga de Naciones que se han realizado. En la final de 2019-20 venció a México 3-2 en tiempos extras, en la de 2022-23 venció 2-0 a Canadá y en la de 2023-24 repitió un 2-0 sobre México.

Buscaba un tetracampeonato histórico en la edición 2024-25, pero Panamá lo evitó al derrotarlo 1-0 con un dramático gol del delantero Cecilio Waterman en tiempo de compensación (minuto 90+4) en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-25 se disputaron este jueves 20 de marzo en dicho estadio, que normalmente alberga los partidos de local tanto de los Rams como de los Chargers de Los Ángeles en NFL.

Estados Unidos y Panamá abrieron la cartelera con un claro favorito: el equipo de las Barras y las Estrellas, por localía, por el tricampeonato y porque su plantel contaba con jugadores de la talla de Christian Pulisic (AC Milan), Weston McKennie y Tim Weah (Juventus).

Aunque los norteamericanos acapararon el protagonismo del partido en estadísticas con 67% de posesión y 12 remates a puerta, fueron los centroamericanos los que se colgaron el triunfo con ese agónico gol de Waterman, que milita en el modesto club Coquimbo Unido, de Chile.

Uno de los momentos más emotivos fue que Waterman, después de quitarse la playera, celebró el gol con un abrazo eufórico con Thierry Henry. El francés, ex delantero del Arsenal y Barcelona, se encontraba detrás de la portería donde el panameño anotó.

Panamá vs. Estados Unidos.AFP

“¡Tú eres mi ídolo!”, le gritó Waterman a Henry mientras el resto de seleccionados panameños lo abrazaban. Aunque Waterman es uno de los veteranos del plantel actual de Panamá (33 años), su infancia y adolescencia coincide con las épocas de gloria de Henry.

Por otra parte, el entrenador de Panamá, el español Thomas Christiansen, reflexionó después de esta victoria: “Creo que los jugadores hicieron un partidazo. De la única forma en que se podía ganar a Estados Unidos era con este compromiso, disciplina, orden táctico y luego también la suerte, que tiene que acompañarte y nos ha acompañado ahora”.

Esta es la tercera ocasión que Panamá juega el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf. No obstante, en las dos ocasiones anteriores no pudo llegar al partido decisivo. En 2023 fue eliminado por Canadá (0-2) y en 2024 por México (0-3) en semifinales.

La tercera fue la vencida para el equipo panameño, que viene en franco ascenso futbolístico desde que consiguió la calificación al primer Mundial de su historia en Rusia 2018.

Ahora se convierte en el primer país de Centroamérica en llegar a la final de la Liga de Naciones de Concacaf. Aunque el torneo es joven, hasta el momento los únicos que habían llegado hasta dicho partido habían sido Estados Unidos, México y Canadá.

Por el contrario, esta derrota impacta el prestigio de Estados Unidos en la región. Más allá de la búsqueda del tetracampeonato, era la primera final para su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, quien asumió el cargo en septiembre de 2024.

“Este torneo se convirtió en el sello distintivo de la era de Gregg Berhalter, pero la contratación de Pochettino se consideró un posible punto de inflexión para la selección nacional de Estados Unidos. Sin embargo, de cara a un año mundialista, persisten enormes interrogantes”, reflexionó Bleacher Report después de la eliminación con Panamá.

Aunque Estados Unidos llegó a este partido con 18 victorias en 28 partidos oficiales contra Panamá, el país centroamericano sigue causándole serios problemas en el ámbito futbolístico, pues además de esta derrota resaltan las de fase de grupos de Copa Oro 2024 y semifinales de Copa Oro 2023.

Ahora Panamá espera al vencedor de la otra semifinal del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-25, entre México y Canadá, para pelear por el título este domingo 23 de marzo. Ese mismo día, Estados Unidos enfrentará al perdedor entre mexicanos y canadienses por el tercer lugar.