Liga MX: números a seguir después de medio torneo

Este fin de semana marcó medio camino recorrido en la temporada de Liga MX, luego de celebrarse la Jornada 9 del torneo Apertura 2025.

Cruz Azul se mantiene como líder de la tabla general con su racha invicta, pero Monterrey, Toluca y América no le pierden la pista como otros de los grandes protagonistas del torneo.

Después de ellos viene un grupo de equipos en búsqueda de consistencia, como Tigres, Pumas, Pachuca, Juárez y Tijuana, que este fin de semana sorprendió con una goliza que lo colocó en el top 5 de la clasificación a pesar de no tener disponible a su gran estrella, Gilberto Mora.

Luego está el último tercio de la tabla, un colofón de equipos que intentarán levantar para aspirar al repechaje Play-In. En esa zona destaca la presencia de Chivas.

Estos son algunos de los números a seguir en la Liga MX después de nueve de 17 jornadas disputadas en la fase regular.

Único invicto

Cruz Azul se mantiene como el único equipo que no conoce la derrota en el Apertura 2025. Consiguió su séptima victoria consecutiva en la Jornada 9, remontando a Bravos de Juárez en CU para cerrar el marcador por 3-2.

Desde que Nicolás Larcamón asumió la dirección técnica de la Máquina, en Liga MX sólo registró empates ante Mazatlán (0-0) y Atlas (3-3), pero los demás resultados fueron victorias.

Los cementeros aún están lejos del récord de más partidos invictos de un torneo corto de Liga MX, ya que esa cifra fue de 14 por parte de Chivas en el lejano Invierno 2001. Pero están en la pelea por empatar su propia marca, que fue de 12 en el Invierno 1997.

Esta semana habrá jornada doble en Liga MX y Cruz Azul intentará ensanchar su racha cuando reciba a Querétaro (miércoles) y visite a Tijuana (domingo).

Por lo pronto, el equipo de Larcamón puede presumir que tomó el liderato de la tabla general por primera vez en el Apertura 2025. Tras vencer a Juárez llegó a 23 puntos y aprovechó el empate de Monterrey ante América para desplazar a los regios, que se quedaron en 22 unidades, de la cima.

Otro debut europeo

Justo en el partido entre Monterrey y América, que concluyó 2-2 el sábado por la noche en el estadio BBVA, hubo otro hecho a destacar de esta jornada en la Liga MX.

Se trató del debut de otro futbolista europeo, el delantero francés Anthony Martial, quien ingresó al minuto 90 para intentar recuperar la ventaja que Monterrey había perdido en la recta final (iba ganando 2-0 hasta el minuto 81).

El ex atacante del Manchester United y Mónaco tuvo alrededor de seis minutos, en la compensación, para buscar un gol y darle a su equipo su octava victoria consecutiva, pero finalmente eso no ocurrió y las Águilas evitaron su segunda derrota consecutiva.

Martial es el cuarto francés activo en la Liga MX esta temporada, junto a André-Pierre Gignac de Tigres, Allan Saint-Maximin de América y Sebastien Salles-Lamonge de Atlético de San Luis.

Aterrizó en Nuevo León apenas a principios de semana, pero se mostró con fortaleza y ritmo en los escasos minutos que disputó contra América. Se espera que tenga más tiempo de juego el miércoles, visitando a Toluca, o el sábado, recibiendo a Santos.

En picada

En contraste, Chivas y Pachuca siguen con paso inestable y se estancaron con derrotas ante Toluca y Querétaro, respectivamente.

El caso más notorio fue el de Guadalajara, que fue vapuleado 0-3 por el vigente campeón de la Liga MX. Alexis Vega tuvo una noche inspirada con dos asistencias y un gol, además de que provocó una expulsión. Aunque fue abucheado por el estadio Akron, garantizó el sexto triunfo de su equipo en la temporada.

Hace una semana, Chivas había despertado elogios por derrocar el invicto de América y ganar su primer Clásico Nacional de fase regular en ocho años. Luego empató 0-0 con Tigres y ahora perdió ante Toluca, cayendo hasta los últimos seis lugares de la tabla.

Pachuca, por su parte, fue líder en cuatro de las primeras cinco jornadas, pero ahora está en zona de Play-In. El equipo dirigido por ‘Jimmy’ Lozano no consigue un triunfo desde la Jornada 4.

Las sorpresas

Entre las sorpresas está precisamente Querétaro, que sólo había ganado una vez en el torneo y se ha encontrado entre los dos peores de la tabla en las ocho jornadas más recientes.

Sin embargo, se metió al estadio Hidalgo para superar a Pachuca en la que fue su primera victoria como visitante en Liga MX desde el 20 de abril. Pese a ello, continúa en el penúltimo lugar de la clasificación, sólo delante de Puebla.

Tijuana fue la otra sorpresa de la Jornada 9, pues apabulló 5-0 a León en el estadio Caliente y gracias a eso escaló al quinto lugar de la tabla, por encima de Tigres y Pumas, que empataron 1-1 en CU.

Los Xolos, dirigidos por Sebastián ‘Loco’ Abreu, no contaron para este partido con su máxima figura, el adolescente Gilberto Mora, quien se encuentra en la concentración de la Selección Mexicana Sub 20 para disputar el Mundial de dicha especialidad.

Puestos de liguilla directa tras la jornada 9

1. Cruz Azul (23 puntos y diferencia de goles de +9)

2. Monterrey (22 y +9)

3. Toluca (19 y +11)

4. América (18 y +8)

5. Tijuana (16 y +9)

6. Tigres (16 y +8)