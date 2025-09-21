Italia retiene corona en Billie Jean King Cup

Italia dio otra muestra de su poderío actual en el tenis al conquistar la Billie Jean King Cup, el torneo de selecciones femeniles más importante del mundo.

El equipo italiano disputó las Finales 2025 de este torneo en Shenzhen, China, junto a Estados Unidos, Japón, Ucrania, España, Reino Unido, Kazajistán y el representativo del país anfitrión. La final se disputó este domingo 21 de septiembre.

Italia venció a Estados Unidos 2-0 en la final, gracias a los triunfos de Jasmine Paolini y Elisabetta Cocciaretto en singles, contra Jessica Pegula y Emma Navarro, respectivamente. No hubo necesidad de llegar al partido de desempate en dobles.

Gracias a esto, Italia llegó a seis títulos de Billie Jean King Cup y se convirtió en el cuarto país más ganador en la historia de este torneo, sólo detrás de Estados Unidos (18), República Checa (11) y Australia (7).

Además, este fue el segundo bicampeonato para el equipo italiano, pues ya había ganado de manera consecutiva las ediciones 2009 y 2010. Ahora repitió el triunfo de 2024, cuando venció a Eslovaquia también con Paolini como una de sus protagonistas, junto a Lucia Brozetti.

En total, los títulos de Italia en Billie Jean King Cup corresponden a los años 2006, 2009, 2010, 2013, 2024 y 2025. En esta última edición, superaron a China en cuartos de final (2-0), a Ucrania en semifinales (2-1) y a Estados Unidos en la final (2-0).

“Todavía no me lo puedo creer. Es increíble demostrar cómo luchamos en la cancha e intentamos dar lo mejor de nosotras. Jugar con la selección nacional es algo con lo que soñaba”, destacó Jasmine Paolini, que actualmente es octava en el ranking mundial WTA.

“Ojalá muchas niñas empiecen a jugar al tenis. Creo que el tenis en Italia está creciendo mucho y ojalá inspiremos a algunas niñas”.

Además de Paolini y Cocciaretto, el equipo italiano de las Billie Jean King Cup Finals 2025 estuvo integrado por la experimentada Sara Errani, Lucia Bronzetti y Caterina Grant, mientras que la capitana fue Tathiana Garbin. Errani se convirtió en una de las siete jugadoras en la historia del torneo en lograr cinco títulos.

En el plano económico, Italia recibió 2 millones de dólares por este campeonato, que se reparten entre cada una de las jugadoras.

Estados Unidos se quedó con el subcampeonato y con 1.3 millones de dólares, los cuales repartió entre Jessica Pegula, Emma Navarro, McCartney Kessler, Hailey Baptiste y Taylor Townsend. La capitanía estuvo a cargo de Lindsay Davenport.

“Creo que todas las que estuvieron aquí para apoyar al equipo estadounidense estaban muy concentradas en el objetivo, pero a veces te quedas corta. A veces, el otro equipo simplemente juega mejor. Ambas jugaron muy bien hoy”, dijo Lavenport sobre Pegula y Navarro, las elegidas para la final contra Italia.

Estados Unidos había calificado a su primera final desde 2018, pero al igual que en esa ocasión, debió conformarse con el subcampeonato.

En esta ocasión, había superado 2-1 a Kazajistán en cuartos de final y 2-0 a Reino Unido en semifinales, pero Italia revalidó su jerarquía en la última batalla.

Las Finales de la Billie Jean King Cup se disputaron un par de semanas después de la conclusión del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

De manera paralela, este fin de semana la gira femenil (WTA Tour) celebró el Abierto WTA 500 de Seúl, donde la polaca Iga Swiatek se quedó con el título tras vencer a la rusa Ekaterina Alexandrova. Fue el trofeo 25 para Swiatek.

A partir de este lunes vienen semanas intensas en el WTA Tour, ya que se disputarán de manera consecutiva los últimos dos torneos de categoría 1000, Beijing y Wuhan, antes de cerrar la temporada con las WTA Finals en Arabia Saudita.