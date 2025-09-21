Brewers firman séptimo título divisional en Grandes Ligas

Confirmado: Milwaukee Brewers es tricampeón de la División Central de la Liga Nacional (NL) de Grandes Ligas (MLB). El premio extra, por supuesto, es la calificación a la postemporada 2025.

El título divisional de los Brewers estuvo manchado por la derrota por 1-5 que sufrieron este domingo en su visita a St. Louis Cardinals. De hecho, este resultado les hizo perder la serie, ya que perdieron 7-1 en el primer partido y sólo ganaron el segundo por 3-2.

Sin embargo, Chicago Cubs perdió 0-1 en su visita a Cincinnati Reds. Matemáticamente, esto confirmó a Brewers como campeones de la División Central 2025 con marca de 95 triunfos y 61 derrotas (Cubs se quedaron con 88-68).

Milwaukee ha sido el rey de esta división en las últimas tres temporadas, pero esta luce como la más sólida. En 2023 su récord total fue de 92-70, en 2024 fue de 93-69 y en 2025, todavía con seis partidos por disputar en fase regular, ya están más arriba en victorias.

A nivel general, este fue el séptimo título divisional de Brewers, una de las franquicias más jóvenes de MLB tras su debut en la temporada 1969.

En ese entonces competían en la División Oeste de la Liga Americana (AL), donde nunca consiguieron un título. En 1972 se mudaron al Este también de AL y fue ahí donde ganaron su primer trofeo divisional en 1982. Incluso llegaron a la Serie Mundial, pero perdieron frente a Cardinals.

De 1994 a 1997 tuvieron una nueva mudanza, compitiendo en la División Central de AL. Fue en la temporada 1998 cuando debutaron en la Central de NL, en la que permanecen hasta ahora y con un total de seis títulos divisionales.

El primero llegó en 2011, el segundo en 2018 y el tercero en 2021, mientras que los tres restantes son los que acumulan en la racha de 2023 a 2025.

La traducción de estos resultados son siete participaciones en playoffs en las últimas ocho temporadas, siendo la única ausencia en 2022.

Sin embargo, Brewers tiene el reto de superar la primera ronda de la postemporada, los Wildcards. En los últimos dos años no pudieron pasar de dicha instancia, pues fueron eliminados por Arizona Diamondbacks en 2023 y por New York Mets en 2024.

Todo esto pone a Milwaukee Brewers con un total de siete títulos divisionales en MLB y apenas uno de Liga Americana (1982), pero sigue sin ganar la Liga Nacional, lo que le permitiría avanzar a la segunda Serie Mundial de su historia.

En la actualidad, cinco equipos de los 30 que compiten en MLB nunca han ganado una Serie Mundial. Además de Milwaukee Brewers están San Diego Padres, Tampa Bay Rays, Colorado Rockies y Seattle Mariners. Seattle es el único que ni siquiera ha llegado a dicha instancia.

Poco a poco, el panorama de MLB hacia la postemporada 2025 se está definiendo. Aún falta una semana de fase regular, pero ya hay cinco equipos con boleto asegurado.

Junto a Brewers, están Philadelphia Phillies, Los Ángeles Dodgers, Chicago Cubs y Toronto Blue Jays. Las únicas que ya confirmaron titulos divisionales son las novenas de Milwaukee y Philadelphia, esta última en el Este de NL.

Un total de 12 equipos califican a postemporada en MLB, seis por cada liga (AL y NL). Los Dodgers son los vigentes campeones, luego de superar por 4-1 a New York Yankees en la Serie Mundial 2024.