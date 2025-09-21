Isaac Del Toro logra top 5 inédito para México en Mundial de Ciclismo

El Mundial de Ciclismo de Ruta de la Unión Ciclista Internacional (UCI) entró en acción este domingo y México recibió una grata noticia desde Ruanda, país organizador, gracias a un logro histórico por parte de Isaac Del Toro.

El oriundo de Ensenada finalizó en quinto lugar de la prueba élite varonil contrarreloj, siendo el mejor resultado para México en dicha categoría en la historia de los Mundiales de Ciclismo de Ruta, organizados desde hace 104 años.

Remco Evenepoel, de Bélgica, fue el ganador con un tiempo de 49:46 después de 40.3 kilómetros de competencia. El podio lo completaron Jay Vine, de Australia (1:14 después de Evenepoel), e Ilan Van Wilder, también de Bélgica (2:36).

Después aparecieron el tetracampeón del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar, e Isaac Del Toro. El mexicano se quedó a 2:40 de Evenepoel y a cuatro segundos de haber entrado al podio.

El cronómetro exacto de Isaac fue de 52.26.89 minutos, además de una velocidad de 46.446 kilómetros por hora, que lo ubicó como “el mejor exponente del continente americano de 54 competidores que culminaron la prueba”, señaló la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en un comunicado.

Isaac Del Toro llegó al Mundial de Ruanda como una de las grandes sensaciones del ciclismo en esta temporada. Entre marzo y septiembre obtuvo 13 victorias, además del subcampeonato de la clasificación general del Giro de Italia.

Está inscrito para representar a México en dos pruebas. La élite contrarreloj fue la primera, pero en la que despierta mayores expectativas es en la élite ruta, que se disputará el domingo 28 de septiembre y en la que es especialista.

En el caso de la prueba élite varonil contrarreloj, el mejor resultado de México había sido el puesto 24 de Jesús Zárate en el Mundial de 1995, celebrado en Duitama, Colombia.

Ningún mexicano se había instalado al menos en el top 10, pero Isaac Del Toro conquistó esa hazaña al quedar por delante de ciclistas como Andreas Leknessund (Noruega), Luke Plapp (Australia) y Bruno Armirail (Francia) este domingo.

El próximo reto será el 28 de septiembre en la prueba élite varonil ruta. México tampoco ha tenido a un pedalista que finalice al menos en el top 10 de dicha categoría, siendo el mejor registro el doceavo lugar de Raúl Alcalá en 1989 (Chambéry, Francia).

Evenepoel es tricampeón

La victoria de Remco Evenepoel trascendió más allá de Ruanda, ya que este fue su tercer año consecutivo ganando la prueba élite varonil contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta de la UCI. Lo había logrado en 2023 en Escocia y en 2024 en Suiza.

La prueba contrarreloj debutó en estos Campeonatos Mundiales en 1994. Desde entonces, sólo el australiano Michael Rogers (2003, 2004 y 2005) y el alemán Tony Martin (2011, 2012 y 2013) habían logrado tres medallas de oro de manera consecutiva.

“Es un gran honor para mí estar al nivel de Tony y Michael. El año que viene supongo que tendré que intentarlo otra vez porque quiero ser el primero en conseguir cuatro títulos consecutivos”, destacó Evenepoel desde la pista de Kigali.

“Me sentí bastante bien en la primera parte llana. Sentí que estaba manteniendo el ritmo sin sobrepasar el límite. La primera subida fue bastante dura, al igual que las dos últimas, así que me esforcé al máximo. Después de esa primera subida, vi que tenía una gran ventaja, así que quise mantener el ritmo”, agregó.

Dos ciclistas ostentan cuatro victorias en la historia de la prueba contrarreloj: Tony Martin y el suizo Fabian Cancellara, aunque ninguno las consiguió de forma consecutiva. Evenepoel intentará ser el primero en Canadá 2026.