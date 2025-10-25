Lando Norris se emplea a fondo y domina la tercera práctica del GP de México

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, registró el sábado el mejor tiempo de una estimulante tercera práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1, por delante de sus compatriotas Lewis Hamilton, de Ferrari, y George Russell, de Mercedes.

En la última sesión antes de la clasificación para la carrera del domingo, Norris dio 22 vueltas al circuito del Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, y en la más rápida cronometró 1:16.633 minutos.

Por su lado, Hamilton, siete veces campeón del mundo, paró el reloj 0.345 segundos después a bordo de su Cavallino Rampante.

Russell, el mejor de las dos flechas plateadas, fue tercero a poco más de medio segundo (+.512).

El otro corredor de la Scuderia, el monegasco Charles Leclerc, fue cuarto, por encima en +0.566 segundos.

El australiano Oscar Piastri, volante de McLaren y actual líder del campeonato mundial de pilotos, terminó quinto con un tiempo de 1:17.232 (+0.599).

El tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, fue sexto (+0.609) en medio de su cacería literal y psicológica para arrebatarles el título de pilotos a los McLaren.

En la parte baja de la sesión se ubicó el argentino Franco Colapinto, quien quedó decimonoveno y penúltimo (+1.948) a bordo de su monoplaza Alpine.

La clasificación para el Gran Premio se llevará a cabo a partir de las 15H00 locales (21H00 GMT) del sábado.

Piastri llega a la carrera de la Ciudad de México, vigésima fecha (de 24) del serial, como líder del campeonato con 346 puntos, seguido por su coequipero Norris (332) y por Verstappen (306).

Resultados de la tercera tanda de ensayos libres: