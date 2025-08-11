Keylor Navas debuta en CU con gol en contra

El primer día de actividad oficial en Ciudad Universitaria no le traerá los mejores recuerdos al recién fichado Keylor Navas. La afición de Pumas no pierde las expectativas de un mejor mañana con el nuevo portero que los cuida. Además, hoy se dieron cita al estadio 34,108 asistentes que tuvieron que lidiar con la lluvia intensa que pausó el juego cerca de 30 minutos, antes de iniciar el segundo tiempo.

“Quiero ser un ejemplo para mis compañeros”, dijo Keylor durante su conferencia de presentación la cantera. El Real Madrid (ganó tres Champions League con ellos) y el París Saint-Germain respaldan en su historial ese comentario.

El marcador lo abrió Pumas al minuto 59, gracias al español Rubén Duarte, que remató de cabeza tras un tiro de esquina. Sin embargo, al min 68, Diego de Buen, formado en la cantera puma, hizo un remate inalcanzable para Navas.

Pumas no logra levantarse, en el Apertura 2025 de Liga MX ha podido sumar 4 puntos de 12 posibles. Hasta el momento, suma dos derrotas y un empate, además de la eliminación en la Leagues Cup. Guillermo Martínez ‘Memote’ fue abucheado por los fans al fallar una oportunidad de gol muy cerca de la portería. Necaxa, por su parte, acumula 5 puntos y en la jornada 5 recibirá al club León.

“En funcionamiento estoy bastante tranquilo porque solamente hubo un equipo en el campo y ese fuimos nosotros. Después, nos está faltando fortuna en las áreas, porque la realidad es que estamos generando mucho, pero no lo estamos concretando. Es el camino, el proceso es así, hay que aguantar”, dijo el entrenador Efraín Juárez.

“Hoy me parece que hacemos un gran papel en lo defensivo, porque la realidad es que nos generan poco. Me ocupa mucho el seguir generando este futbol, porque ahora lo tenemos que tratar de replicar de visita. Paso a paso, ojalá podemos ser consistentes en el rendimiento y que de visita podamos generar ese volumen, que no es fácil, es bien complicado, pero es parte del proceso que queremos”, agregó.

Mientras que, el técnico de Necaxa, Fernando Gago, comentó que se encuentra en el proceso de formación de su equipo.

“Las sensaciones, mirando el resultado, es que sacar un punto en una visita es bueno. Por momentos no jugamos el partido como pretendíamos y por momentos sí. El rival te lleva a posicionarte y a partir de ahí encontramos cosas (…) Al minuto 38 o 39 el campo se portó complicado para jugar. Son cosas que pasan en el futbol y tenemos que trabajarlo. En el segundo tiempo se facilitó para jugar”, señaló el argentino.