Juicio por la muerte de Maradona tendrá tres audiencias semanales a partir del 17 de marzo

Un tribunal en Buenos Aires confirmó el martes que el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará el 17 de marzo con tres audiencias semanales y admitió una reducción de testigos pedida por la fiscalía que aún debe ser consensuada con la defensa.

La cita estuvo inundada de pedidos de nulidad del proceso por parte de las defensas de los siete acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte del astro futbolístico en 2020.

Un juicio previo terminó anulado en mayo tras descubrirse que uno de los jueces participaba de un documental clandestino del proceso. El escándalo causó la destitución en noviembre de la jueza Julieta Makintach y tiró por la borda más de 20 audiencias judiciales y 44 testimonios.

Las audiencias del nuevo juicio "serán tres días por semana" a partir del 17 de marzo, dijo al finalizar la audiencia preliminar uno de los jueces del tribunal, Alberto Gaig.

El tribunal admitió una lista reducida de unos 90 testigos, y una lista preliminar de pruebas a utilizarse en el futuro juicio. Ambos ítems aún deben ser consensuados entre las partes, pero se hará en privado y no modificará la fecha de inicio del juicio, explicó a la AFP uno de los fiscales, Cosme Iribarren.

Los jueces rechazaron los recursos presentados por las defensas para que se suspendiera esta audiencia preliminar hasta que se traten otros pedidos de los acusados que se encuentran en la Cámara de Apelaciones.

"Más allá de todos los intentos para que no sucediera, ¡tenés fecha de juicio! ¡Seguiremos poniéndole el cuerpo y enfrentando todo lo que se viene para que tengas la justicia que te merecés!", celebró en su Instagram una de las hijas del "Diez", Dalma.

Algunas defensas habían pedido días antes la nulidad del juicio basándose en el principio procesal de Argentina por el que no se puede juzgar dos veces por la misma causa a una persona. Eso es parte de lo que se encuentra en la Cámara de Apelaciones.

"Acá se están planteando hacer dos juicios y eso no se puede hacer", dijo a la AFP el lunes Nicolás D'Albora, defensor de una de las acusadas, y uno de los promotores de los recursos de nulidad.

"Por apurarse van a terminar haciéndole más daño a este caso", dijo en referencia al tribunal. En la audiencia estuvieron presentes las tres hijas del exfutbolista argentino, Dalma, Gianinna y Jana.

Maradona murió a los 60 años por una crisis cardiorespiratoria y un edema pulmonar cuando se reponía de una cirugía de cabeza en una internación domiciliaria. Además de los siete profesionales de la salud involucrados en este juicio, una octava acusada enfrentará un juicio separado. Todos por