Jornada 4 Liga MX: partidos, hora y dónde ver EN VIVO los encuentros del 8 al 11 de agosto

La Jornada 4 de la Liga MX 2025 continuará este fin de semana con enfrentamientos que pondrán a prueba rachas, rivalidades históricas y el desempeño de cada club en la lucha por escalar posiciones.

El viernes, con el argentino Ángel Correa en plan estelar, los Tigres golearon 7-0 al Puebla el viernes como locales en el partido que puso en marcha la cuarta jornada del torneo Apertura-2025 del fútbol mexicano.

Con este resultado, los Tigres tomaron el liderato con nueve puntos, y con un partido pendiente. Por su lado, el Puebla se quedó con tres unidades.

Tigres y Puebla son dos de los cuatro equipos de la Liga MX que clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup.

La cuarta jornada del Apertura mexicano se reanudará el sábado en el estadio de la Ciudad de los Deportes, donde el América recibirá al

Sábado 9 de agosto

América vs. Querétaro

Estadio Ciudad de los Deportes | 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, VIX

América llega con nueve partidos seguidos sin perder ante Querétaro en la capital y un dominio histórico de 26 victorias en 46 enfrentamientos.

Mazatlán vs. Tijuana

Estadio El Encanto | 21:00 horas

Transmisión: Tubi, Canal 7

Duelo parejo en el historial, con cuatro triunfos por lado. Los Xolos celebrarán su partido número 500 en la Liga MX.

Atlas vs. Pachuca

Estadio Jalisco | 21:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, VIX

Pachuca ha ganado nueve de los últimos 15 duelos, pero Atlas ha sido fuerte en casa en los choques recientes.

Domingo 10 de agosto

Pumas vs. Necaxa

Estadio Olímpico Universitario | 18:00 horas

Transmisión: Las Estrellas, TUDN, VIX

Enfrentamiento número 100 entre ambos clubes. Pumas tiene ligera ventaja histórica, pero Necaxa domina en los últimos cruces.

Santos vs. Chivas

Estadio TSM Corona | 20:05 horas

Transmisión: VIX

Santos cuenta con 30 victorias históricas sobre Chivas, aunque el Rebaño ha ganado cuatro de los últimos siete partidos y está a un gol de llegar a 100 en esta rivalidad.

Lunes 11 de agosto

León vs. Monterrey

Estadio Nou Camp | 19:00 horas

Transmisión: Tubi

León mantiene ventaja histórica, pero Monterrey ha ganado cuatro de sus últimos seis duelos ante los Esmeraldas.

Juárez vs. Toluca

Estadio Olímpico Benito Juárez | 21:00 horas

Transmisión: Canal 7, Tubi

Toluca suma dos triunfos consecutivos frente a Juárez, con siete goles anotados en esos partidos.

Atlético de San Luis vs. Cruz Azul

Estadio Alfonso Lastras Ramírez | 21:05 horas

Transmisión: ESPN, Disney+

Cruz Azul domina la serie con siete victorias; Atlético solo ha ganado tres veces y ha empatado en dos ocasiones sin goles como local.