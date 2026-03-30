Veteranos, pero imprescindibles: Los jugadores de casi cuatro décadas que brillarán en Norteamérica 2026

Dicen que la edad es solamente un número, pero en el deporte la máxima no se cumple. Con los años aumenta el riesgo de lesiones y disminuye la capacidad física, razones por las que la mayoría de los jugadores de fútbol deciden retirarse de las canchas profesionales cuando se acercan a los cuarenta.

Sin embargo, hay cuatro cracks actuales que piensan hacer del próximo Mundial su último baile. Hablamos de Ochoa, Messi, Ronaldo y Modric, leyendas del fútbol que todavía entrenan con los seleccionados de sus respectivos países.

Estos cuatro nombres tienen en común algo más que la edad. También son apasionados por el fútbol, como los aficionados que participan en las apuestas para el Mundial 2026 en Betmaster, un sitio líder para apostar en México.

A continuación, el listado de cracks que ya han soplado las 40 velas (o están a punto de hacerlo) y su voluntad por seguir en las canchas.

Memo Ochoa, un arquero mundialista hasta la médula

Guillermo Ochoa es, probablemente, uno de los casos más singulares del fútbol en 2026. Aunque su carrera a nivel de clubes no siempre estuvo en la élite, cada cuatro años, la figura de "El Memo" se agiganta para competir al más alto nivel.

El portero mexicano ya sopló las 40 velas y llegará al torneo a un mes de cumplir los 41. Convocado, disputaría su quinta Copa del Mundo, un registro reservado a muy pocos futbolistas.

Entre sus actuaciones más memorables se recuerda Brasil 2014 y sus intervenciones fundamentales, tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. Ochoa ataja en los momentos de máxima presión, con un margen de error que tiende a cero.

Su presencia en la lista de convocados tiene que ver con la búsqueda de un nuevo proyecto en la selección mexicana. En 2026 aportará madurez al equipo y certezas en el arco, como lo ha hecho ya en ocasiones anteriores.

Lionel Messi busca administrar el final de una era irrepetible

Lionel Messi llegará al Mundial 2026 con 38 años y cumplirá 39 durante el torneo, un dato que redefine cualquier análisis. Lo llamativo es que llega con una selección que todavía tiene hambre de gloria, a pesar de haber levantado la copa en el Mundial anterior.

A diferencia de sus primeras competiciones de la FIFA, hoy Messi no necesita demostrar nada. Su rol dentro del seleccionado de su país se ha transformado. Si bien antes el equipo se organizaba en torno a sus habilidades, hoy los de la albiceleste parecen haber encontrado otras dinámicas, necesarias para compensar los momentos de cansancio.

Aun así, Messi es una figura de la que Argentina no puede (y no quiere) prescindir. Ya no por dependencia, sino por jerarquía.

El Mundial 2026 aparece así como su último gran baile. Probablemente el despliegue no sea el de ediciones anteriores, pero es posible que sus intervenciones sean más conscientes. En los partidos disputados en los últimos meses se lo ha visto más selectivo y, quizás, más determinante en los momentos clave.

Cristiano Ronaldo se pierde el amistoso en el Azteca, pero llegaría a la competición formal

Cristiano Ronaldo todavía no tiene en la mira la jubilación. Siempre sostuvo que va a seguir compitiendo siempre que su cuerpo lo permita. Con 41 años, el portugués podría convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, un récord que trasciende cualquier estadística.

En su caso, la conversación ya no gira en torno al talento, de eso va sobrado. Hoy lo que preocupa es la capacidad de sostener el rendimiento físico en la élite. El 28 de febrero sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera de los amistosos previos, incluido el amistoso en el Estadio Azteca.

El plan de recuperación también lo dejaría fuera del siguiente amistoso, que se jugará contra Estados Unidos en Atlanta el 1 de abril.

Sin embargo, el cuerpo técnico asegura que su presencia en el Mundial "no está en discusión", ya que prescindir de una figura fuerte como la de CR7 sería un error por parte de Portugal.

La elegancia de Luka Modric resiste al paso del tiempo

Luka Modric llegará al Mundial 2026 con 40 años y la posibilidad de disputar su quinta Copa del Mundo. Este sería el broche de oro de una trayectoria que combina talento, inteligencia y constancia.

A diferencia de otros casos, su vigencia no se explica desde lo físico, sino desde lo mental, ya que el croata nunca basó su fútbol en la potencia o la velocidad, sino en una increíble capacidad de ordenar el ritmo del partido.

Esa cualidad le permitió sostener su nivel incluso cuando el desgaste natural empezó a aparecer, tanto en su equipo actual, el AC Milan, como en el seleccionado de su país.

Desde su irrupción en 2006 hasta su consagración en Rusia 2018 y el podio en Qatar 2022, Modric fue siempre el cerebro de una selección que compite por encima de sus recursos estructurales.

En 2026, su rol será similar. Tendrá que liderar desde la experiencia para ofrecer claridad en los momentos de mayor presión. Su presencia no responde a la nostalgia, sino a una realidad concreta: Croacia sigue necesitando sus habilidades para competir al máximo nivel.