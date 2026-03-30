Javier Aguirre: “que Bélgica nos ponga a prueba”

Las expectativas del Tricolor ante Bélgica son claras en palabras del entrenador “Vasco” Aguirre: “esperamos más de lo mismo, un equipo que le metió 5 goles a Estados Unidos (amistoso en Atlanta), y le pudo haber metido hasta siete, con una facilidad para desequilibrar y hacer goles. Queremos sinodales que nos exijan, que nos pongan a aprueba. Bélgica tiene un nivel muy parecido de jugadores, ya hicieron muchos cambios”.

Tres días después del 0-0 contra Portugal (en el estadio Banorte), la evaluación de jugadores se traslada al Soldier Field en Chicago, Illinois. En la conferencia previo al partido contra lo belgas, Javier Aguirre reiteró su opinión: “busco rendimientos individuales porque es la última prueba, hay que elegir a 26 jugadores para el 11 de junio (lista final que se entrega a la FIFA). Esperamos un funcionamiento parecido al del partido contra Portugal, con ratos buenos, otros malos. Los primeros minutos con la pelota fueron buenos, la actitud fue ejemplar. Un equipo portugués con más valor en el mercado y en el ranking, pero no le perdimos la cara al partido”.

El entrenador no dio pista de quienes serán parte de la alineación, pero confirmó que hará hasta 10 cambios. Siguió lamentando los 12 jugadores que han atravesado por una lesión y que no ha podido ocupar en este periodo de juegos amistosos. Sin embargo, prevé que de todos, pueda darle minutos a Gilberto Mora y Santiago Giménez, que han tenido mejoría en su recuperación.

Ante Portugal, ya debutó a Álvaro Fidalgo y metió a Armando “la Hormiga” González que reta como centro delantero a la veteranía de Raúl Jiménez y de ‘Chaquito’.

“La lesión de Luis Ángel Malagón y de Marcel Ruiz nos vinieron a descomponer un poquito, la de Edson Álvarez, que es indiscutible, pero esto ha dado pie a que aparezca Erik Lira, Fidalgo, Alexis Gutiérrez, Luis Chávez. Gil Mora vino a saludarnos. Se está consolidando el equipo. Creo que tenemos certeza de la parte defensiva. Julián Araujo, Rodrigo Huescas y Mateo Chávez están lesionados, a ver si se recuperan y podemos reforzar el equipo”.

La lesión de Luis Ángel Malagón abrió la puerta a Carlos Acevedo y Memo Ochoa, que no había sido convocado desde la Copa Oro 2025. Sin embargo, ante Portugal, el entrenador usó de tiempo completo a Raúl Rangel.

En específico, sobre la falta de gol de los centros delanteros, el ‘Vasco’ explicó que la tarea que hacen es más amplia: “Es la parte mas compleja, la finalización de toda la estructura, la expectativa de gol, va por rachas. Santi Giménez hizo gol con nosotros. En el puesto específico del centro delantero, estoy tranquilo, no necesariamente son los que deben hacer goles porque pueden generar espacios, marcar, pero es un área de mejora. En algún momento probé con tres puntas: Quiñones, Armando y Berterame”.

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