Goleadas de Alemania y Países Bajos aseguran su clasificación al Mundial 2026

La selección de fútbol de Alemania se aseguró el lunes una plaza en el Mundial 2026 tras golear 6-0 a Eslovaquia en su último partido de clasificación, arrollando a su rival con cuatro goles en la primera parte y enviándolo a la repesca en marzo.

Los cuatro veces campeones del mundo, que quedaron eliminados en la primera ronda de las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo, ganaron su grupo con 15 puntos, seguidos de los eslovacos con 12.

Alemania, que necesitaba un empate o una victoria para asegurarse el primer puesto, no dejó nada librado al azar y tomó el control del encuentro desde el inicio.

Nick Woltemade adelantó a su equipo a los 18 minutos con su cuarto gol consecutivo en los últimos tres partidos. Serge Gnabry aumentó la ventaja a los 29, mientras que Leroy Sané selló el triunfo con un doblete a los 36 y 41 minutos.

Por su parte Países Bajos, tres veces subcampeona del mundo, se aseguró su pase al torneo del próximo año al golear 4-0 a Lituania, terminando cómodamente en lo más alto de su grupo.

La diferencia en el marcador podría haber sido aún mayor, tal fue el dominio neerlandés, pero el resultado les aseguró terminar con tres puntos de ventaja sobre Polonia, segunda clasificada.

Tijjani Reijnders puso el 1-0 antes del descanso para el local, que consumó la goleada en la segunda parte con tantos de Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen.

La invicta Países Bajos ganó el Grupo G con 20 puntos, mientras que Polonia se quedó con 17 tras imponerse 3-2 a Malta a domicilio en otro de los partidos del lunes.

