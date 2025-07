Copa Oro no desvanece reto mundialista de Honduras

Honduras sorprendió este verano al instalarse en semifinales de Copa Oro, el torneo de selecciones más importante de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF). Sin embargo, su verdadera ambición está a finales de año.

Entre septiembre y noviembre, Honduras y otras 11 selecciones de CONCACAF pelearán por tres boletos directos al Mundial 2026 o, en su defecto, dos al repechaje intercontinental contra rivales de Asia, África, Oceanía y Sudamérica.

La selección catracha ostenta la cuarta mayor cantidad de participaciones en Mundiales para CONCACAF con tres, igual que Canadá. Sólo está detrás de Costa Rica (6), Estados Unidos (11) y México (17).

El Mundial 2026 tendrá como anfitriones precisamente a México, Estados Unidos y Canadá, por lo que ellos no disputan eliminatorias. Eso es percibido como área de oportunidad para Honduras y las otras 11 selecciones que disputarán la última fase de calificación en CONCACAF en el segundo semestre de 2025.

Ahí está el verdadero desafío para el entrenador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, mucho más que en vencer a México en semifinales de la Copa Oro 2025.

“Esta es la mejor oportunidad que tiene Honduras en sus manos para volver a un Mundial”, opina para El Economista, Jorge Cardona, periodista deportivo hondureño con más de 20 años de experiencia.

“Respetando a selecciones de su grupo, creo que el mayor desafío que tiene es ganarle la mayor cantidad de puntos a Costa Rica. De local se tiene que hacer fuerte. Evitamos a selecciones fuertes como México, Estados Unidos y Panamá, lo que nos deja con una posibilidad de 80% de clasificar”.

Paso en Copa Oro

Honduras avanzó a semifinales de Copa Oro de manera inesperada. Empezó perdiendo por un escandaloso 0-6 ante Canadá y luego se repuso con triunfos 2-0 sobre El Salvador y 2-1 sobre Curazao.

De hecho, se convirtió en el primer equipo en la historia de todos los torneos oficiales de las seis confederaciones que integran al planeta que inicia con derrota de seis goles o más y logra instalarse en semifinales.

“Estaba presupuestada la derrota contra Canadá, pero no de esa forma, dejando una pésima imagen”, describe Nahum Aguilar, jefe de deportes del Diario Diez de Honduras.

“Después jugamos contra El Salvador y ellos dominaron, Honduras lo que hizo fue aprovechar oportunidades, pero no mostró mejor cara. Contra Curazao, de igual forma, costó mucho ganar. Honduras mostró, quizás, una mejor actitud, sintiendo la obligación de que tenía que pasar a la siguiente ronda con presión y responsabilidad, pero no mejor futbol”.

La mayor sorpresa se dio en cuartos de final, eliminando a Panamá en penales después de ir perdiendo hasta el minuto 81. Actualmente Panamá es la cuarta selección con mejor ranking en CONCACAF y fue subcampeón de Copa Oro en 2023.

Eso permitió a los catrachos avanzar a su sexta semifinal en 18 ediciones de Copa Oro. De las cinco anteriores, la única en la que logró ser finalista fue en 1991, aunque perdió el título ante Estados Unidos.

Las expectativas han sido superadas al toparse con México, por segunda vez en la historia de Copa Oro, en semifinales (México ganó en 2011).

“Había pesimismo, poco entusiasmo y desesperanza, porque el caminar de la selección no ha sido contundente, no ha dado espacio para críticas acertadas. Esto es porque apenas le hemos ganado a selecciones pequeñas que no aspiran a casi nada. Ante equipos fuertes como Panamá, Costa Rica y México el rendimiento ha sido bajísimo desde lo futbolístico hasta lo anímico”, califica Jorge Cardona.

Directriz de Rueda

Reinaldo Rueda está dirigiendo a Honduras por segunda vez. Su primera etapa fue entre 2007 y 2010, brillando con un boleto al Mundial de Sudáfrica junto a una generación ‘dorada’ con jugadores como David Suazo, Wilson Palacios y Maynor Figueroa, que en ese momento radicaban en Italia e Inglaterra.

El panorama actual es distinto: “En cada generación destacan uno o dos jugadores que son diferentes y le aportan a la selección, pero Honduras en este momento no tiene esa gran figura como en el pasado. Carecemos de nivel y de diferentes talentos en selección, así que al técnico le cuesta más”, expone Nahum Aguilar.

“Es una transición en la que está Honduras en cuanto a jugadores. No tiene los futbolistas de 2010, que estaban mejor posicionados en clubes en el extranjero. Hoy no es el caso, sí tenemos jugadores en Europa y MLS (Estados Unidos), pero algunos no pasan el mejor momento o no son titulares (…) Aquella selección tenía jugadores con mayor trayectoria, experiencia y liderazgo. A esta le cuesta a nivel futbolístico y es una diferencia abismal”.

A pesar de ello, Honduras superó la segunda fase de eliminatorias para el Mundial 2026 con marca perfecta de cuatro triunfos en el mismo número de partidos, 12 goles a favor y dos en contra. Claro, sus rivales no eran de peso futbolístico: Bermuda, Cuba, Islas Caimán y Antigua y Barbuda.

En la tercera y última fase compartirá grupo con Costa Rica, Nicaragua y Haití. Son partidos de todos contra todos a visita recíproca y quien termine líder obtendrá boleto directo al Mundial.

En total son tres grupos, por lo que los dos sublíderes con mejor ranking FIFA en noviembre (cuando termine la tercera fase) tendrán una última oportunidad en el repechaje intercontinental en marzo.

Honduras no asiste a un Mundial desde Brasil 2014. Sus otras participaciones fueron en Sudáfrica 2010 y España 1982. En Copa Oro, por el contrario, ha disputado 17 de las 18 ediciones, siendo la única excepción en 2002. Por ello el mayor peso para Rueda está en las eliminatorias.

“Rueda habla bastante de cómo han crecido las selecciones (en CONCACAF), pero nosotros no, nos hemos estancado y retrocedido. La verdad que en Copa Oro se ha llegado más lejos de lo que se pensó, no había esperanzas de pasar de cuartos de final, pero se logró y eso es oxígeno para la selección, un aire de optimismo que esperamos pueda ayudar para afrontar las eliminatorias con mejor ánimo”, concluye Nahum Aguilar.

Otra tarea pendiente para Rueda es sentar las bases para un recambio generacional en Honduras, ya que de los 16 participantes en esta Copa Oro, tiene el equipo con el segundo mayor promedio de edad (28.2, sólo detrás del 28.7 de Guadalupe).

“Está trabajando en dejar un equipo base para futuras participaciones. Este es un equipo joven al cual anima a que vean más allá de un equipo de Honduras, que vayan al extranjero y sobresalgan (…) Está caminando lento, pero sabemos que este trabajo dará fruto para futuros procesos”, confirma Jorge Cardona.