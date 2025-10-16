Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se inaugurarán en el San Siro de Milán

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 se celebrará en el estadio de San Siro de Milán y en otras sedes del norte de Italia, con el fin de enfatizar la "armonía", un concepto de raíz griega que evoca la unidad en la diversidad.

El año que viene, Milán coorganizará los Juegos con la ciudad de Cortina d"Ampezzo. La ceremonia inaugural se celebrará el viernes 6 de febrero en San Siro.

Además de Milán y Cortina, los atletas también desfilarán en las sedes de los Juegos de Predazzo y Livigno, y las delegaciones de un mismo país podrán repartirse entre distintos emplazamientos, según los organizadores.

"Por primera vez, la ceremonia inaugural se celebrará en varias sedes", dijo Andrea Varnier, Director General del Comité Organizador Local.

La ceremonia se titulará "Armonia".

En San Siro habrá un llamativo escenario LED en forma de espiral, que transformará el terreno de juego en un centro dinámico. Cuatro rampas irradiarán desde la estructura central, en una disposición diseñada para evocar la conexión y el flujo.

Rompiendo con la tradición, habrá dos pebeteros olímpicos. Uno se encenderá en el monumento Arco della Pace (Arco de la Paz) de Milán, mientras que el otro arderá en la Piazza Dibona, en Cortina.

La ceremonia recorrerá la historia y el espíritu de Italia y rendirá homenaje a figuras como Leonardo da Vinci. Incluirá un homenaje a Giorgio Armani, el diseñador que hizo de Milán su hogar y falleció el mes pasado, dijo Giovanni Malago, presidente del comité organizador de Milano-Cortina.

La ceremonia de clausura tendrá lugar en la ciudad de Verona el 22 de febrero. Los Juegos Paralímpicos tendrán lugar del 6 al 15 de marzo.