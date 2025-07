Bélgica inaugura segunda mitad de temporada en Fórmula 1

La segunda mitad de la temporada 2025 de Fórmula 1 se pondrá en marcha este fin de semana en Bélgica, en el icónico circuito Spa-Francorchamps, que tiene más de un siglo de vida (inaugurado en 1921).

Se trata de la carrera número 13 de 24 programadas para esta temporada. Por otra parte, pone fin a una breve pausa de dos semanas, ya que el último Gran Premio que se disputó fue el de Silverstone, Inglaterra, el 6 de julio.

Hay varios ingredientes alrededor del Gran Premio de Bélgica 2025, pero los más interesantes corren a cuenta de las escuderías McLaren y Red Bull.

Por parte de McLaren, su piloto Lando Norris intentará una hazaña personal inédita: ganar tres Grandes Premios de manera consecutiva. El británico viene de subir a lo más alto del podio en Austria y Silverstone, este último, actuando como héroe local.

Norris debutó en un Gran Premio de Fórmula 1 en 2019 y aunque a estas alturas acumula ocho victorias, nunca ha llegado a tres de manera consecutiva. De hecho, entre Austria e Inglaterra 2025 logró sus primeros triunfos seguidos.

“Tengo un grupo muy bueno a mi alrededor, así que estoy trabajando en cosas dentro y fuera de la pista para afrontar mejor los fines de semana”, señaló Norris en conferencia previa al Gran Premio de Bélgica, que tiene amenaza de lluvia.

“La mayor parte del trabajo se trata de cómo puedo trabajar para ser un mejor piloto en una situación en la que tengo dificultades con cosas que no me gustan, a las que no estoy acostumbrado o que han cambiado en el coche para este año”.

La buena racha ha permitido que Norris recortara distancias en la parte alta del Mundial de Pilotos. Sigue en segundo lugar, detrás de su compañero de equipo, Oscar Piastri, pero ya sólo está a ocho puntos del australiano.

A lo largo de la temporada, Norris ha ganado cuatro Grandes Premios, sumando Australia y Mónaco. Piastri, por su parte, es el de mejor rendimiento con cinco victorias: China, Bahréin, Arabia Saudita, Miami y España, lo que le permite estar en la cima con 234 puntos.

A pesar de ese rendimiento, Piastri no quiere bajar el ritmo en Bélgica: “Es una pista donde nuestra competencia será dura en todos los ámbitos y debemos intentar concentrarnos en nosotros mismos y maximizar lo que tenemos”.

Pero tanto Piastri como Norris tienen una fuerte pared histórica frente a ellos. Eso se debe a que la escudería McLaren no ha podido ganar el Gran Premio de Bélgica desde 2012, cuando el británico Jenson Button mostró su jerarquía.

El notable rendimiento de McLaren en esta temporada, con nueve victorias de 12 posibles (únicamente no han ganado en Japón, Imola y Canadá), permite visualizar que esa racha se termine este fin de semana.

Nuevo líder en Red Bull

Otra historia a seguir en Bélgica es el debut de Laurent Mekies como nuevo jefe de equipo en la escudería Red Bull.

Después del Gran Premio de Silverstone, algo que hizo eco fue la destitución de Christian Horner, quien había estado en dicho cargo desde el debut de Red Bull en Fórmula 1 en 2005. Con él, consiguieron ocho títulos de Mundial de Pilotos y seis de Mundial de Constructores.

“En la Fórmula 1, las cosas se desarrollan como en el futbol: si (el equipo) no funciona, el entrenador tiene que irse”, dijo recientemente Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, respecto al sorpresivo cambio de timón a media temporada.

Laurent Mekies viene de ser director de equipo en Racing Bulls, la escudería hermana de Red Bull en Fórmula 1. Es parte del conglomerado y trabajó por un buen tiempo con Yuki Tsunoda, el actual compañero en la parrilla de Max Verstappen.

“Llegamos a esta carrera en una nueva era para el equipo y será un placer volver a conectar con Laurent. Trabajamos muy bien juntos en Racing Bulls. Sé cómo le gusta trabajar y nuestro enfoque está en seguir adelante y, personalmente, en empezar a ofrecer el rendimiento que necesitamos”, expresó Tsunoda.

Red Bull apenas ha ganado dos de 12 carreras en esta temporada: Japón e Imola, con la firma de Max Verstappen. Ese bajo rendimiento los tiene en el cuarto puesto del Mundial de Constructores y en tercero del Mundial de Pilotos.

Una de las noticias positivas para Red Bull es que ha ganado tres de las últimas cuatro carreras en Bélgica: 2021, 2022 y 2023, gracias a Verstappen. La racha se vio cortada en 2024, cuando Lewis Hamilton se impuso, todavía representando a Mercedes.

TOP 5 PREVIO AL GP BÉLGICA 2025:

Mundial de Pilotos

Oscar Piastri (McLaren) – 234 puntos Lando Norris (McLaren) – 226 Max Verstappen (Red Bull) – 165 George Russell (Mercedes) – 147 Charles Leclerc (Ferrari) – 119

Mundial de Constructores