Bayern Munich golea 4-0 a Union Berlin y sigue rumbo hacia el título

El Bayern Munich siguió avanzando hacia el que será probablemente su 35º título nacional y esta vez goleó 4-0 en casa al Union Berlin, este sábado en la 27ª jornada de una Bundesliga donde domina abrumadoramente.

Los bávaros, en cabeza desde la primera jornada, acumulan ya 70 puntos, provisionalmente 12 más que el Borussia Dortmund, que recibe en el último turno del sábado al Hamburgo.

El partido del sábado en el Allianz Arena apenas tuvo historia y el Bayern dominó claramente, en gran medida gracias a un gran partido del francés Michael Olise, que abrió el marcador en el minuto 43, con un disparo con efecto con la zurda.

Olise, a menudo protagonista dando asistencias (27 esta temporada, entre todas las competiciones), llevaba más de dos meses sin marcar en la Bundesliga.

Justo antes del descanso, Serge Gnabry amplió la cuenta para los suyos de volea (45+1').

En el inicio de la segunda mitad, Harry Kane (49') firmó su tanto número 31 en esta Bundesliga, lo que le aproxima a 10 de igualar el récord en una misma temporada del campeonato alemán, que tiene el polaco Robert Lewandowski con los 41 que firmó para el Bayern en el curso 2020-2021.

En el 67', Gnabry puso el 4-0 definitivo y selló su primer doblete de la temporada.

El Bayern es una máquina de marcar y son ya 97 los goles que lleva en esta Bundesliga. Está por lo tanto muy cerca de superar la barrera simbólica de los 100 goles, algo que solo logró en dos ocasiones, en la temporada 1971-1972 (101) y en la 2019-2020 (100).