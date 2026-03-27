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Mundial 2026: 6 datos curiosos sobre el trofeo de la FIFA
El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es una de las piezas más icónicas del deporte. Su diseño, materiales y proceso de fabricación lo convierten en un objeto único, con características poco conocidas para la mayoría de los aficionados.
El trofeo que se entrega al campeón de la Copa Mundial de la FIFA es oficialmente denominado “Trofeo de los Campeones de la Copa Mundial de la FIFA”, y destaca no solo por su valor simbólico, sino también por sus características físicas y de diseño.
En términos de dimensiones, el trofeo tiene un peso de 6.755 kilogramos, una altura de 37.6 centímetros y un diámetro de 11.2 centímetros, lo que lo convierte en una pieza compacta pero de gran presencia visual.
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Está elaborado a partir de una aleación de cobre y zinc recubierta en oro, lo que le da su característico acabado dorado. Además, su fabricación es completamente artesanal: es hecho a mano en Italia por orfebres especializados, específicamente en talleres como Bertoni en Milán.
El diseño del trofeo representa dos figuras humanas sosteniendo el planeta, simbolizando la universalidad del fútbol y la unión global a través del deporte.
Otro dato importante sobre este premio es que el trofeo original no se entrega de forma permanente: la FIFA conserva el original y el equipo campeón recibe una réplica, lo que garantiza la preservación de esta pieza histórica.