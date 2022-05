Villarreal es una ciudad ubicada al sureste de la comunidad valenciana que cuenta, según el último registro de población de España de 2021, con 51,130 habitantes. Casi la mitad de ellos estuvieron presentes en el estadio de La Cerámica durante las semifinales de vuelta de la Champions League 2022 para ver a su equipo intentar remontar un 0-2 contra Liverpool y así acceder a su primera final de este torneo. Las ilusiones de este club han pasado de ser regionales a la élite europea.

“A 90 minutos de nuestro gran sueño”, decía una lona colocada en el pequeño estadio de la provincia de Castellón. Y parecía que sí lo lograban, pues antes de que terminara el primer tiempo ya habían empatado el global gracias los tantos de Boulaye Dia (3’) y Francis Coquelin (41’). Sin embargo, el llamado ‘Submarino amarillo’ se tuvo que ir con las manos vacías con una voltereta inglesa de 2-3 (Fabinho al 62’, Luis Díaz al 67’ y Sadio Mané al 74’) que terminó con un 2-5 en el global.

El sueño continental de ganar la Champions sigue siendo la gran deuda para el Villarreal como lo es para el PSG o el Manchester City, pero la gran diferencia frente al club francés e inglés es la historia de tenacidad que han tenido los españoles. Siendo un equipo que apenas rebasa los 382 millones de euros en valor de plantilla (comparado con los 903 del PSG o 959 del City), su fortaleza estuvo en el trabajo de grupo, que va desde jugadores hasta directivos.

“Si el Villarreal es un ejemplo es debido a mucho trabajo. Para nosotros es más importante el sentimiento antes que el negocio, trabajar mucho con cantera y chavales, crear a través de un equilibrio económico, no volvernos locos, buscar sostenibilidad financiera y trabajar mucho en infraestructuras”, mencionó a finales de 2021 a este diario, Fernando Roig, propietario del conjunto español.

Apenas en verano de 1998 el Villarreal Club de Futbol estaba debutando en la primera división de España y 24 años después ya acumula un título de Europa League, dos semifinales de Champions y un subcampeonato de Supercopa Europea, que le han valido las etiquetas de ‘caballo negro’, ‘revelación’ y ‘sorpresa’ en el panorama internacional, pero sobre todo el reconocimiento y respeto de las altas esferas.

”Ya tenía mucho respeto por Unai Emery (entrenador del Villarreal) y por el club, pero ahora los he podido ver apropiadamente y son impresionantes. Emery es un entrenador obsesionado con el más mínimo detalle, tiene diferentes mecanismos de presionar y de reaccionar ante diferentes ocasiones. Es un entrenador de clase mundial y está haciendo un trabajo increíble”, calificó Jurgen Klopp, director técnico del Liverpool, previo a sus enfrentamientos en semifinales.

Apenas en verano de 2021, el ‘Submarino amarillo’ ganó su primera estrella continental al vencer al Manchester United en la final de la Europa League, lo cual también les dio un impulso económico, pues pasaron de 118 millones de euros de presupuesto anual a 138 millones en la campaña 2021-22, de acuerdo con datos del periódico El Mediterráneo.

Pero hubo otro momento clave en la reconstrucción de negocio del Villarreal: el descenso a segunda división de España en 2012: “El club no vendía jugadores porque el presidente asumía que iba a bajar el nivel del equipo, pero el descenso cambió el chip”, advirtió el periodista español Javi Mata.

De 2016 a la fecha se han concretado cuatro de las cinco ventas más altas del club por un monto total de 127 millones de euros. Uno de ellos fue el defensa marfileño Eric Bailly, que les costó 5.7 millones y lo vendieron en 38 al Manchester United o el delantero congoleño Cédric Bakambu, comprado en 7.5 millones y vendido en 40 al futbol chino.

Después llegó el fichaje del entrenador Emery, un especialista en tomar equipos sin tanto renombre internacional y hacerlos brillar, como lo hizo con el Sevilla al ganar tres trofeos de Europa League entre 2014 y 2016. Esta estrategia, más las ventas y la formación de fuerzas básicas han potenciado las utilidades en el seno del ‘Submarino’: “El éxito se ha logrado a través del equilibrio económico y ser sostenible, consiguiendo hacer y fortalecer la cantera, trayendo a buenos entrenadores. Es un trabajo mitad cantera y mitad gente de fuera”, llegó a destacar Fernando Roig.

Villarreal se despidió de la Champions League 2021-22 con su derrota de semifinales ante Liverpool, pero volvió a sentar el precedente de que un equipo con nómina baja puede pelear de tú a tú contra cualquiera de la élite.

“Destacamos el apoyo de la afición, que desde el minuto uno empujó y eso hizo que nosotros diésemos un plus (...) En el segundo tiempo en 10 minutos se nos escapó el partido, pero siento orgullo por mis compañeros porque llegar a unas semis no es poca cosa y más contra un rival así, de mucha jerarquía, como Liverpool”, mencionó el mediocampista Giovani Lo Celso tras la eliminatoria, describiendo el sentimiento de casi medio pueblo de Villarreal que se dio cita para empujar a su equipo al sueño continental. No lo consiguieron, pero dieron un paso a la consolidación de su reputación.

deportes@eleconomista.mx