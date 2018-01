“Estoy en un estado difícil de describir. Cuando sabes a lo que estás dispuesto y lo que te juegas cuando toreas en la plaza México pasas miedo, mismo que aumenta por el tamaño del compromiso, son sensaciones y sentimientos propio de corridas como esta”, comentó el diestro capitalino Ignacio Garibay a El Economista, quien habrá de confirmar la alternativa a Diego Sánchez en presencia de José Garrido en el marco del noveno festejo del serial, donde se lidiarán toros de Arroyo Zarco.

Poseedor de una trayectoria y méritos suficientes, el avecindado en Querétaro no ha tenido un año fácil y la falta de oportunidades en ferias importantes no le hacen bajar la guardia por lo que aseguró que hay que ‘darle la vuelta a esto’: “Tengo la convicción de que no hay que abrir puertas, hay que tirarlas, y lo que a mí me toca es llegar a La México, aprovechar la oportunidad y pasarán cosas importantes”.

Para ello, Ignacio entrena fuerte, con vacas de retienta y el miércoles lidió el toro de Fernando de la Mora que regresaron el 12 de diciembre en la Monumental, un astado que en sus propias palabras resultó ‘bueno, con clase, bravura y recorrido’: “me sirvió mucho y me motivó para tomar confianza, cerrar mi preparación con más campo y descansar el sábado para estar listo para la corrida”, finalizó.

Por su parte, el confirmante Diego Sánchez tomó la alternativa en la Monumental de Aguascalientes en abril de 2015, llega precedido como revelación San Marcos 2017 y como ganador del Escapulario de Plata en la feria Zacatecas 2017.

“Estoy poniendo todo para este compromiso, entreno muchas horas de salón y no salgo del campo bravo pues la ilusión de estar ahí, en la plaza más importante de América, es algo que nos quita el sueño a todos los toreros”, reflexionó.

En cuanto a José Garrido, quien llegó del otro lado del Atlántico directo al campo bravo mexicano para ponerse a tono con su embestida, viene de una importante campaña que le redituó la confianza del aficionado y se dijo “Ilusionado, con ganas de cumplir ese sueño de triunfar en la plaza México y ensayando últimos detalles para afinar lo máximo posible; tengo fe y confianza en el ganado y ojalá salten a la arena algunos toros embistiendo para lograrlo”, concluyó.

rrg