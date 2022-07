A medida que la atención se dirige al evento de la Serie LIV del 29 de julio en el campo de golf Bedminster de Donald Trump en Nueva Jersey, el expresidente de Estados Unidos instó a los jugadores a unirse a la gira respaldada por Arabia Saudita, a pesar de las críticas de las familias de las víctimas del 11 de septiembre.

El grupo 9/11 Justice, que aboga por las víctimas de los ataques terroristas, envió una carta a Trump pidiéndole reconsiderar su apoyo a la gira LIV, ya que acusa al gobierno saudí de ser cómplice de los ataques, aunque nunca se ha probado ningún vínculo definitivo.

“La nación saudí es en gran parte responsable de la muerte de nuestros seres queridos y del horrible ataque contra Estados Unidos. Y lo sabes”, dijo el juez del 11 de septiembre en la carta.

Las críticas a Trump también apuntan hacia su empatía al sportswashing, es decir, a un ‘lavado deportivo’ para un régimen saudita acusado de una serie de violaciones de derechos humanos. Mientras que golfistas de alto perfil como Rory McIlroy y Tiger Woods han criticado la Serie LIV y grandes campeones como Phil Mickelson, Dustin Johnson y Sergio García se han inscrito en la liga.

Sin embargo, el lunes Trump motivó a los golfistas a unirse a la Serie LIV.

“Todos aquellos golfistas que permanezcan 'leales' a la muy desleal PGA, en todas sus diferentes formas, pagarán un alto precio cuando llegue la inevitable fusión con LIV, y no obtendrán nada más que un gran 'gracias' de los funcionarios de la PGA que ganan millones de dólares al año. Si no toma el dinero ahora, no obtendrá nada después de que se lleve a cabo la fusión, y solo dirá qué tan inteligentes fueron los firmantes originales”, escribió en el Truth Social.

Trump, propietario de 18 campos de golf ha tenido sus propios problemas con el PGA Tour. El año pasado, tras el asalto al Capitolio de los Estados Unidos por parte de los partidarios de Trump, el PGA Tour revirtió su decisión de jugar el Campeonato de la PGA 2022 en Bedminster.

Más atrás, del 1962 a 2006, el PGA Tour realizó un torneo anual en el campo Blue Monster en Doral. Del 2007 al 2016, el lugar fue sede del Campeonato WGC-Cadillac y Trump compró la propiedad en 2012, pero en 2016, el año en que ganó la presidencia, se anunció que el evento World Golf Championships se trasladaría a la Ciudad de México en 2017. Esto fue un duro golpe al orgullo de Trump.

Hoy la empatía con los árabes va a largo plazo. El campeonato por equipos de final de temporada para LIV Golf también se llevará a cabo en un campo propiedad de Trump, el Blue Monster en Trump National en Miami.

deportes@eleconomista.mx