Tricolor necesita golear, no hay más

El gol no puede convertirse en un rival más para la Selección Mexicana, no cuando lo necesita en cantidades para vencer a Arabia Saudita y superar la fase de grupos del Mundial de Qatar. El Tricolor, Túnez y Uruguay son las selecciones que no han marcado gol en sus dos primeros enfrentamientos. Además, es la única Selección de la Concacaf en ceros.

No es suficiente con ganar, pues también México para avanzar depende del marcador en el partido entre Polonia y Argentina. Los Octavos de final parecen hoy tema complicado, cuando el Tricolor ha clasificado a esta instancia desde el Mundial de 1994. Si se le niegan a la Selección, se recordará la tristeza del Mundial de Argentina 1978. Aquella vez, el equipo perdió 3-1 ante Túnez, 6-0 ante Alemania Federal y 3-1 contra Polonia. La fase grupos fue todo y adiós.

¿De quién es la responsabilidad del gol?

“En este momento reviste más importancia porque necesitamos de goles mañana (contra Arabia Saudita). Son situaciones con características diferentes. Algunos de nuestros delanteros llegaron con problemas físicos, pero, estoy convencido de que, así como los problemas defensivos no son exclusivos de los defensores, los problemas de ataque y gol, no son exclusivos de los delanteros. Con Paraguay llegamos a cuartos de final y sólo hicimos dos goles y los goles los hicieron mediocampistas. Lo que ocurre en ambos extremos de la cancha depende de todo el equipo”.

La última crisis de gol del Tricolor en un Mundial data de Chile 1962, no superó la primera ronda y dejó en ceros el marcador ante Brasil y España.

Hoy, en Qatar, ante Polonia y Argentina ha generado sólo cinco oportunidades de gol.

¿Cómo resolver el problema del gol?

“Desdoblar más. Que los volantes se incorporen, que los laterales vayan al frente, algo que estaba pensado ante Argentina, al tener los dos delanteros rápidos por dentro, y que lo laterales fueran al frente por afuera. Mañana necesitamos laterales largos, que los ataques tengan más jugadores en zona de definición. Es un equipo que ha apostado por hacer goles en su forma de juego”, explicó El Tata en Qatar.

De acuerdo a datos de Stats Bomb, consultora de datos avanzados y análisis de futbol, México ante Polonia tuvo mucho balón pero no logró penetrar la defensa de los polacos. La calidad media de sus tiros fue una de las más bajas del torneo y aparte de Irán, México es el equipo que más ha confiado en los centros para intentar hacer llegar el balón al área.

El planteamiento defensivo ante Argentina y los cambios en el segundo tiempo ya con el marcador en contra, fueron tema polémico hacia la decisión tomada por Gerardo Martino. Contra Arabia Saudita no pretende usar algo nuevo.

“Cualquier cosa que veamos mañana, tiene que ver con la conformación del equipo, que pudo no haberse visto (antes) en un partido amistoso u oficial contra Argentina utilizamos una forma de juego que ya habíamos utilizado en Canadá. Lo que hagamos ante Arabia ya lo hemos elaborado y entrenado. No vamos a utilizar esquemas para los cuales los jugadores no tengan herramientas para llevarlos a cabo”.

Arabia Saudita es la selección 50 del ranking FIFA, son dirigidos por el entrenador francés Hervé Renard desde julio de 2019. El dorsal 10 Salem Al-Dawsari ha demostrado ser el líder ofensivo anotando dos veces ante Argentina. Una simple victoria asegura su lugar en la fase eliminatoria sin importar lo que suceda en el otro partido (Polonia vs Argentina).

