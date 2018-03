El francés Sébastien Ogier (Ford), cinco veces campeón del mundo, ganó este domingo el Rally de México celebrado en el estado de Guanajuato (centro) y asumió el liderato del Campeonato Mundial de Rally (WRC) que ostentaba el belga Thierry Neuville (Hyundai).

En la cuarta jornada del Rally mexicano, Ogier no pasó ningún contratiempo y terminó con un tiempo acumulado de 3 horas con 53 minutos y 58 segundos.

“Es fantástico. (Guanajuato) es un lugar especial para mí cada año: siete podios y cuatro victorias”, presumió Ogier tras consumar su victoria, algo que hizo anteriormente en esta localidad en el 2013, el 2014 y el 2015.

El español Dani Sordo (Hyundai) a 1 minuto 13 segundos y 6 décimas, y el británico Kris Meeke (Citroën) a 1:29.2 completaron el podio en esta tercera carrera de la temporada del WRC.

El francés Sébastien Loeb (Citroën), nueve veces campeón del mundo y ganador en seis ocasiones del Rally azteca, terminó en el quinto lugar a 2:34.6 de Ogier.

“Sabía que sería difícil. Nuestra oportunidad era pequeña y nunca nos dimos por vencidos”, añadió Ogier, quien ahora comanda la clasificación general del campeonato con 60 puntos después de tres paradas en el campeonato.

El belga Thierry Neuville (Hyundai i20), quien llegó a México como líder, bajó a la segunda posición con 51 puntos; el noruego Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) es tercero con 34.

Ogier fue el líder del campeonato tras la primera parada celebrada en Mónaco y en México recuperó el primer lugar luego de que Neuville lo bajara a la segunda posición en la segunda parada disputada en Suecia. Para Sébastien, la parada mexicana le dejará buenos recuerdos.

Los últimos tramos

El domingo se corrieron los tres últimos tramos del Rally en Guanajuato, el primero de ellos fue Alfaro con un trayecto de 24,32 kilómetros. El triunfo en esta etapa correspondió a Jari-Matti Latvala (Toyota).

El finlandés Latvala registró 15 minutos con 23 segundos y 7 décimas, seguido por Ogier a 9.7 segundos.

El estonio Ott Tänak (Toyota) se reivindicó en el Rally al adjudicarse la segunda prueba, denominada Las Minas, que tiene una longitud de 11,07 kilómetros, en 6 minutos con 42 segundos y 9 décimas.

Tänak también fue el mejor en el último tramo, Las Minas Power Stage. El estonio cerró su participación al cubrir los 11,07 kilómetros en 6:33.1.

El británico Meeke, quien fue el ganador del Rally de México en el 2017, cometió un error en la primera especial del domingo al volcarse en una curva sobre el costado derecho del auto. Pudo volver a la competencia con retraso gracias a la ayuda de los aficionados.

“Me siento un poco estúpido. Tenía el coche y la posición de la carretera para ganar el Rally y no hice el trabajo. Nunca me he sentido tan decepcionado con un tercer puesto”, lamentó Meeke este domingo.