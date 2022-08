Real Madrid es aún más laureado gracias a la Supercopa

El Real Madrid continúa viviendo el sueño de la gloria al ganar la Supercopa de la UEFA por quinta vez y de paso, estableciendo récords. Los Merengues sumaron el título 98 de su historia y en esta ocasión, la víctima fue el Eintracht Frankfurt. En el 2017 derrotó al Manchester United, al Sevilla en el 2014 y 2016 y al Feyenoord en el 2002. A nivel clubes, igualó los títulos logrados por Milán y Barcelona.



David Alaba y Karim Benzema anotaron para darles una cómoda victoria 2-0 ante Frankfurt. El delantero francés se convirtió en el segundo máximo goleador de todos los tiempos del equipo español con 324 goles, después de Cristiano Ronaldo, que marcó 450.



Benzema se encuentra en la temporada más prolífica de su carrera, anotando 44 veces en 46 juegos para el Real Madrid para ayudar a su equipo a ganar un doblete de la Champions League y la Liga. El jugador de 34 años, que fue capitán del Real Madrid en la final de la Supercopa, dijo esta semana que su excompañero Ronaldo "me ayudó dentro y fuera del campo".



La Supercopa significó para Carlo Ancelotti el cuarto título como entrenador, una más que Pep Guardiola y que Ferguson. El italiano a sus 63 años es el único que ha conseguido ser campeón en las cinco grandes ligas europeas.



“No necesitaba este partido para decir que el equipo tiene hambre y está motivado. Ha sido un partido más complicado de lo que pueda parecer. Desde el gol de Alaba hemos controlado bien. Quiero destacar la solidez atrás. En las últimas tres finales no hemos encajado goles, y eso es muy importante. Es el vestuario más más sano que he tenido. Lo tengo claro. Ayuda ganar, pero es la inteligencia de los jugadores", expresó.



El Real Madrid inicia la defensa de su título de Liga cuando viaje el domingo a Almería. Lo siguiente para Eintracht Frankfurt es enfrentar al Hertha Berlin en la Bundesliga, donde arrancó con mal inicio en la temporada.



