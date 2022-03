Oswaldo Sánchez está en la élite de exfutbolistas que más prestigio le ha dado a México. Este 2022 fue reconocido en el Salón de la Fama del Futbol Internacional por su trayectoria deportiva de 25 años como portero. Se puso los guantes tricolores en el Mundial de Francia 1998, Corea-Japón 2002, y Alemania 2006.

Sus conocimientos se encuentran vigentes como analista deportivo detrás del micrófono y pantalla de TUDN, momento en su carrera en el que propone promover su mensaje sobre la imagen del futbol mexicano y nuestro país como una de las sedes del Mundial 2026.

“Invitar a la gente a que conozca la forma de pensar del mexicano, somos gente querida y respetada. México abre las puertas en estos momentos de tanta inseguridad a nivel mundial, me refiero al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, me parece que estamos ávidos y necesitados de abrir los brazos al mundo. El mexicano cuando tiene un acontecimiento importante, se suma, es colaborador, caritativo, no tenemos que aparentar algo que no. A veces la gente se mete mucho en el tema del narcotráfico, pero ok, esos son grupos que están organizados, pero nuestra realidad es otra. Puedes andar en la calle con total libertad, y en general la gente te respeta y eso es lo que yo pudiera hacer para decirle al mundo que México los espera con los brazos abiertos”, menciona el analista deportivo a este diario.

Oswaldo es el guardameta mexicano con el récord vigente de penales atajados en primera división, con 25, y como marca personal, consiguió una racha de 82 partidos jugados sin interrupción. El último partido de su carrera en la Selección fue en el Estadio Corona TSM, cuando México perdió 1 - 2 frente a Brasil en duelo amistoso en octubre de 2011. A la distancia, sabe que cada partido representó la consolidación de su sueño de la infancia.

“La investidura en la ceremonia de Pachuca fue padrísima. Dar el mensaje de que venía de una colonia popular y que soñaba y añoraba ser importante en el futbol y algún día, la gente me reconociera. Fue padrísimo haberlo cumplido. El mensaje es para los que vienen del mismo medio social que yo, que sueñen y se atrevan. Ahora el compromiso que tengo adquiere mayor fuerza de promover el discurso de que se pueden conseguir los sueños. Mientras avanzas en tu vida los objetivos van cambiando, antes era futbolista ahora estoy en el análisis deportivo y quiero ser de los mejores, objetivo y decir la verdad, no me gusta inventar cosas. Mis crónicas y análisis son de lo que sucede en el terreno de juego, nunca me meto en el tema personal”.

Entre las exigencias de estar detrás de un micrófono en televisión abierta y señal que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial de Qatar 2022, es la capacitación continua y la responsabilidad de los mensajes que se emiten.

“Como gente de los medios de comunicación tenemos un compromiso muy grande para decir lo que sucede en el terreno de juego, ni siquiera de propiciar una reacción. Es como un vaso de agua, lo puedes ver medio lleno o medio vacío, pero mientras mantengamos la objetividad, que es lo que hacemos en TUDN, me parece que las cosas pueden estar muy tranquilas. Sobre lo que sucedió en Querétaro de cómo a veces las cosas pueden magnificarse, pero esas son decisiones de algunos pseudo-aficionados por los cuales no podemos culpar a los medios de comunicación, creo que es un tema más cultural o de rencillas entre bandas”.

En su transición de jugador a analista de futbol de TV, ha tomado cursos de dicción, desenvolvimiento para expresar ideas y el último fue de programación neuro lingüística en Torreón, donde radica.

“Lo que te propongas lo puedes atraer. Soy exjugador y ahora, analista deportivo que es muy diferente a ser periodista, estos son cursos que tomo para nutrir mis conocimientos y saberlos expresar. Estoy disfrutando de aquí al Mundial, el proceso que estoy viviendo en TUDN, ser honesto en mi trabajo, nadie me marca una línea de lo que tengo que decir, soy un ciudadano libre y soberano”.

