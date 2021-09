San Francisco, Milwaukee y Los Ángeles son los tres primeros equipos de la latitud Nacional de la MLB que pueden empezar a planear los playoffs. Los Cerveceros están en la postemporada por cuarta temporada consecutiva con una de las mejores rotaciones de lanzadores y tienen la vista fija en el título de la División Central de la Liga Nacional, al dejar abajo a los Cardenales, Rojos y Cachorros durante la mayor parte de la temporada.

Los Cerveceros se confirmaron finalistas al derrotar a los Cachorros en casa 6-4. Eso, junto con las derrotas de los Rojos y los Padres, significa que los Cerveceros se unen a los Gigantes y los Dodgers, que anteriormente se aseguraron en la postemporada de la MLB de 2021.

Los Cerveceros tienen asegurado al menos un lugar de comodín en los playoffs, pero es casi seguro que ganarán el título de la División Central por segunda vez en las últimas cuatro temporadas. En la actualidad, lideran a los Cardinals por 12 juegos y medio, con 14 juegos restantes en su calendario. Si bien los Cerveceros probablemente estén en la línea para el sembrado número 3 en el cuadro de la Liga Nacional, todavía están vivos en la carrera por el primer lugar general.

Con 91-57, el equipo del manager, Craig Counsell, necesita ganar solo seis de esos últimos 14 juegos para establecer el récord de franquicia de victorias en una temporada. Si pueden ir 9-5 el resto del camino, entonces los Cerveceros marcarán la primera temporada de 100 victorias en la historia de la franquicia. En general, esto marca la octava aparición de los Cerveceros en los playoffs, la mitad de los cuales se han producido bajo Counsell.

El mayor objetivo, por supuesto, es que los Cerveceros ganen la Serie Mundial por primera vez, apoyándose en su rotación conformada por Corbin Burnes, Brandon Woodruff y Freddy Peralta, así como un cuerpo de bloqueo en la última encabezado por el cerrador Josh Hader. La clave para la ofensiva será recuperar al campocorto Willy Adames de una lesión en el cuádriceps antes del comienzo de los playoffs.

El cuarto viaje consecutivo de los Cerveceros a la postemporada es un recordatorio de que se han convertido en una de las organizaciones modelo en la MLB bajo el control de Counsell y el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns.

De las mejores versiones de San Francisco

Con 15 juegos para el final de los playoffs, los Gigantes de 2021 ya se han convertido en uno de los mejores clubes de temporada regular en la historia de la franquicia en la era de San Francisco, ya que podrían terminar con un récord de más de 100 juegos ganados.

El equipo cuenta con las estrellas locales Buster Posey, Brandon Crawford y Brandon Belt y un cuerpo de lanzadores que ha sobrevivido a varias lesiones. Con 95-52 al ingresar a un set de tres juegos contra los Bravos de Atlanta, un final de 9-6 le daría a los Giants un récord de 104 victorias en la era de San Francisco y la mayor cantidad desde que un club de 1905 liderado por el miembro del Salón de la Fama Christy Mathewson que ganó 105 juegos. Una temporada récord sería un logro extraordinario, pero aún podría no ser suficiente para terminar con la racha de ocho títulos consecutivos de la Liga Nacional Oeste de los Dodgers. Los gigantes fueron la primera franquicia en lograr el boleto a la postemporada por primera vez desde 2016 tras derrotar a los Padres de San Diego.

Dodgers, el modelo de consistencia

Los Ángeles, campeones defensores de los Dodgers están en línea para albergar el juego de comodines de la Liga Nacional y aún asechan el liderato de la División Oeste de la Liga Nacional por novena temporada consecutiva. Independientemente de si pueden superar a los Gigantes por la supremacía del Oeste regresan a la postemporada por noveno año consecutivo.

“Los gigantes no están perdiendo, por lo que no será fácil. Va a ser divertido", comentó la estrella Clayton Kershaw. Si los Dodgers no pueden atrapar a los Giants serían los anfitriones del Wild Card Game.

“Es parte de un paso hacia el logro de nuestro objetivo para 2021, ganar la Serie Mundial. Recibir una invitación al baile, a la postemporada, ese es el comienzo ", dijo el martes pasado el mánager Dave Roberts

Las nueve postemporadas consecutivas del equipo es la tercera racha más larga en la historia de las Grandes Ligas, solo 14 por detrás de los Bravos entre 1991 y 2005, una racha interrumpida por el año 1994 acortado por huelgas durante el cual Atlanta estaba en la posición de comodín cuando se detuvo la temporada. y 13 de los Yankees de 1995 a 2007. Si los Dodgers ganan la División Oeste de la Nacional, igualarían a los Yankees (1998-2006) por la segunda racha más larga de victorias en la división, detrás de 11 consecutivos para los Bravos (1995-2005). La posibilidad de llegar a los playoffs aumentó durante la era de los comodines, pasando por 27 años, pero el hecho de que los Dodgers hayan ganado ocho títulos divisionales consecutivos y estén en la contienda por un noveno este año es notable en sí mismo. Solo otros seis equipos han llegado a la postemporada incluso cinco temporadas consecutivas. Los más impresionantes del grupo son los Yankees, que ganaron cinco campeonatos consecutivos de 1949 a 53, y luego hicieron cinco Series Mundiales consecutivas de 1960 a 64 (ganando dos) cuando solo un equipo en cada liga llegó a la postemporada.

Queda otra posibilidad, en caso de que los Dodgers no puedan ganar la división, tendrán que jugar en el juego de comodines de la Liga Nacional contra uno de los pocos equipos que aún compiten por el segundo lugar. Si la temporada terminara hoy, los Dodgers jugarían contra los Cardinals en el Dodger Stadium. Pero si los Dodgers ganan la división, esperarán al ganador del Juego de Comodines de la Liga Nacional para la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los playoffs 2021 iniciarán el 5 de octubre con el juego de comodín de la Liga Americana, y la Serie Mundial está programada para arrancar el 26.

