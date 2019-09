El británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula 1, habló de su futuro en la previa del Gran Premio de Italia, país donde los aficionados le “piden” que vaya a Ferrari, y declaró que en el 2021, cuando acaba su actual contrato, estudiará las diferentes opciones.

“Todavía me queda más de un año y medio de contrato. Es extraño porque hemos firmado hace poco el anterior, pero en los próximos meses estudiaré las diferentes opciones. Soy afortunado por tener muchos aficionados italianos. Quizá es porque les gusta la moda y mi ropa; 90 por ciento de la gente aquí es fan de Ferrari, y muchos aficionados me piden que vaya a Ferrari. Es bueno porque me da la sensación que cada vez hay más gente que me apoya”, afirmó.

Hamilton insistió en su carrera ligada a Mercedes: “Cuando eres parte de Mercedes, eres parte de una familia para toda tu vida. Como (el inglés) Stirling Moss o (el argentino Juan Manuel) Fangio (...) Eres parte de su historia y te cuidan siempre. La lealtad es algo muy importante para mí”.

El británico, cinco veces ganador del GP de Italia, tiene la oportunidad este fin de semana de superar a Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo de F1, con el que comparte ese récord, como piloto con más victorias en Monza, aunque aseguró que no es algo que tenga en la cabeza.

Una carrera para homenajear a Hubert

“Voy a correr por él y daré lo mejor para hacerle sentir orgulloso”, señaló la colombiana Tatiana Calderón, compañera de Anthoine Hubert, el piloto francés de la Fórmula 2 fallecido la semana pasada en Spa-Francorchamps.

Hubert, de 22 años, murió el sábado tras sufrir un accidente en la segunda vuelta de la carrera, e implicó también al estadounidense-ecuatoriano Juan Manuel Correa, que fue hospitalizado tras romperse las dos piernas. La prueba fue inmediatamente interrumpida y la carrera del día siguiente anulada, mientras que la Fórmula 1 rindió homenaje al joven corredor en el trazado belga.

Un retrato de Hubert y uno de sus alerones delanteros fueron expuestos en el lugar habitual ocupado por su monoplaza en el garaje de su equipo, el Arden.

No estarán en la parrilla de salida otros dos implicados, Correa, todavía hospitalizado, y Giuliano Alesi, requerido por la policía belga en su investigación. Los pilotos de F1 defendieron la necesidad de garantizar la seguridad en las carreras.

GP de Italia en Monza al menos hasta 2024.

El GP de Italia se seguirá disputando en el circuito de Monza hasta “al menos finales del 2024”.

Este GP figura en el calendario de la F1 desde su temporada inaugural en 1950. Se ha disputado todos los años en Monza, con la excepción de 1980, cuando se corrió en Imola.