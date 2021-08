El 8 de agosto, fue anunciado que Leonel Messi dejaría de jugar en el Club Barcelona, equipo al que arribó con 13 años de edad y del que se despidió a los 34. Hoy en día, el astro argentino pertenece a las filas del París Saint- Germain. Sin duda su salida del Barça tuvo implicaciones a nivel futbolístico y de mercadotecnia. Pero al mismo tiempo, este cambio se puede analizar desde otras perspectivas. Es por ello que El Economista entrevistó a Alexander Burgo, propietario y fundador del portal deportivo Diario AM y quien participa eventualmente en tertulias sobre el Athletic de Bilbao, en radio y televisión, en su natal España.

- ¿En tus palabras quién es Lio Messi?

- Seguramente estamos hablando del mejor futbolista del mundo, por lo menos del futbol moderno. Sin entrar en comparaciones con Pelé o Maradona, pero sí al hablar del tema económico y de marketing del futbol. Había muchas comparaciones con Cristiano Ronaldo y ya nadie habla de Ronaldo. Por lo tanto, cuando Messi sale del equipo con el que jugó toda su vida (El Barcelona), el mundo se ha paralizado en torno a Messi; es lo más importante que hay en el futbol. Es algo que sorprendió, ya que nadie se lo planteaba, parecía que se iba a retirar en el equipo de toda su vida.

- ¿La disciplina que Messi ha tenido en su vida personal, le ha ayudado en la cancha?

- Sí, seguramente le ha ayudado en la cancha, pero sobre todo le ha ayudado porque no olvidemos que Messi no deja de ser un producto de marketing que se vende. Entonces, le ha ayudado en el marketing que siempre ha sido un chico muy familiar, que teniendo todo el dinero que posee, estuvo con su novia de toda la vida, ahora con sus hijos, nada de bebida, nada de drogas, nada de escándalos, siempre en casa, buen compañero, no es alguien que levante la voz, ni que dé polémicas.

Como dato curioso hay dos casos similares a Messi con el Barcelona, pero en el Athletic de Bilbao. Uno por ejemplo, fue el caso de Julen Guerrero, cuando era capitán, toda una estrella, muy querido. En su momento fue muy listo porque firmó un contrato donde especificaba que siempre tenía que cobrar una peseta más que el jugador que más ganara del equipo. Llegó un momento en su carrera, donde al Athletic ya no le interesó que él continuara con ellos y lo despidieron. Julen hizo una rueda de prensa, similar a la que convocó Messi, muy lacrimógena, en la que explicaba que se retiraba del futbol porque no se veía capaz jugando en otro equipo y enfrentándose con el Athletic, que fue el equipo de su vida.

Por último, hay otro caso, el de Joseba Echeverría, también jugador del Athletic de Bilbao. Al final de su carrera, el equipo le ofreció renovar su contrato. Joseba aceptó sólo por un año, siempre y cuando fuera gratis, ya que él sentía que a lo largo de su trayectoria, el equipo le había dado mucho dinero y repercusión y se veía obligado a devolver algo a la empresa. De acuerdo a la legislación de la liga no podía jugar gratis. Entonces, aceptó cobrar el mínimo y ese dinero lo donó a la Fundación Athletic que se encarga de ayudar a la niñez.

- ¿Haciendo una comparación de la salida de Messi del Barcelona, con el despido de un empleado común de su trabajo de 20 años, qué podemos aprender más allá del futbol?

- Económicamente hablando hay varias lecturas. La primera, es que en este caso el Club Barcelona dejó expirar el contrato. Cuando llegó el presidente nuevo al Club (Joan Laporta) para poder cuadrar las cuentas, tenían que rebajar el sueldo de sus jugadores. Entonces Messi, se rebaja su sueldo en el máximo legal permitido; es decir, 50% de su salario del año anterior. Y no hubo consenso de todos los jugadores de bajarse el sueldo. Más que un despido, fue una jugada, porque Messi ya estaba convencido de quedarse, así se lo había manifestado a sus hijos y al final no puede seguir por razones internas de la empresa.

Haciendo una comparativa, imagínate que Messi es el mejor informático del mundo, a la altura de Bill Gates. Es el mejor informático, trabaja supuestamente en la mejor empresa de informática. De repente cierra esa empresa, por culpa del Covid o lo que sea. La empresa le deja morir el contrato actual, pero le ofrece pagarle la mitad. Éste acepta reducirse el sueldo y aún así no es suficiente para la situación de la compañía. Entonces ¿qué le vas a pedir a Messi, que se quede trabajando gratis? ¿O que se vaya a otra empresa poderosa con mejores recursos para que él pueda desarrollar todo lo que lleva adentro y generar nuevo software o nuevas ideas? Bajo esta premisa, se le estaba pidiendo, seguramente al mejor ingeniero de la historia que se quedara en una empresa que se sabe se está yendo a pique y que no dé el salto a una empresa mayor donde va a cobrar lo que es justo para su rendimiento. La decisión de Messi fue la más entendible.

- ¿Qué podemos hacer, la gente común, para afrontar un duelo como lo es perder un trabajo, donde entregamos alma y corazón?

- Realmente hay que afrontar las cinco etapas porque no queda más remedio: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Primero pasas por la negación cuando crees que es imposible (¡Cómo va a cerrar mi bar, con lo que hemos trabajamos! ¡Cómo voy a perder mi empleo!). Luego vas pasando por una fase de aceptación, en la que entiendes que es posible que puede suceder. Posteriormente la irá o la impotencia que esto genera, porque le has entregado tu vida, tu salud y no te va a dar ninguna recompensa. Y al final hay que superarlo y seguir adelante, no te queda más remedio. Hay que pasar por las cinco etapas, tanto en una pérdida amorosa, familiar o de un trabajo, esas cinco etapas del duelo son innegociables.

Recomendaría terapia, aunque suene fuerte todo el mundo requiere un psicólogo. Estaría súper bien que la psicología estuviera incluida en la seguridad social, porque a todo el mundo, por un problema, por estrés o por lo que fuera, le vendría bien aunque sea una vez al mes hablar con un psicólogo. Siempre ayudaría a gestionar los estados mentales.

- ¿A los pocos días, cuando Messi se dejó el Barcelona, dejó de ser alguien importante?

- No, por lo que hablábamos antes. Se trata de un profesional que en su trabajo, está dentro del top 3 mundial. Sabiendo que como empresario, banquero o informático eres de los tres mejores, si te vas fuera de tu compañía, sabes que si no recibes ofertas de una empresa, las recibirás de otra. Messi sabía que siempre podría volver a Argentina a retirarse o ir a Estados Unidos o ir a Qatar y ganar una millonada. Pero yo creo que a él le pesó el sentido de que como se siente el mejor, quiso seguir en la élite, en Europa, intentando ganar la Champions cada año y por eso busco una salida, que deportivamente fuera la mejor.

Si no hubiera ido al París Saint-Germain, quizás hubiera ido al Manchester City, un equipo con poderío económico y muy bien montado y con un entrenador que le conoce muy bien y que Messi le tiene mucho cariño: Pep Guardiola.

El salario actual que cobrará, Lio Messi en el París Saint-Germain, ya libre de impuestos serán 36 millones de euros anuales. Recordemos que en el Barcelona, el año pasado cobraba 50 millones de euros anuales, libres de impuestos.