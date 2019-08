El medallista de oro en anillos olímpicos de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Fabián de Luna Ramírez, comentó en entrevista para El Economista, que hasta el momento no ha tenido comunicación con Ana Gabriela Guevara. Además de no conocer cómo será el proceso para recibir los 40,000 pesos mensuales que el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que obtendrán los atletas ganadores de medalla de oro en el certamen.

“No creo que me felicite en persona y por mensaje tampoco. Nunca he hablado con ella. Sólo sé que nos van a dar 40,000 pesos. Creo que en los siguientes días nos darán más información al respecto”, expresó De Luna.

El atleta nacido en Chicago comentó que el dinero le servirá en gran medida para su preparación y podrá asistir a una mayor cantidad de torneos.

“Ese dinero nos ayudará bastante. La verdad es que muchas veces no tenemos para ir a una competencia o comprar cosas. Si nos llega el apoyo nos va a servir muchísimo, estaría muy agradecidos con ellos”, expuso.

Fabián actualmente vive en el CODE Guadalajara y cuenta con una beca de 2,000 pesos mensuales por parte de la Comisión Nacional del Deporte y otra por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa,donde estudia y recibe un monto económico que no quiso revelar. Estudia en línea la carrera de idiomas y después se quiere especializar en Negocios Internacionales, principalmente por disfrutar viajar y conocer otras culturas.

El dinero que recibe por parte de las becas lo ahorra para solventar gastos como magnesia y guantes para sus prácticas; además de distintos viajes para asistir a competiciones nacionales o internacionales. Con un aproximado de 70,000 pesos de inversión anuales, que gasta de su dinero.

El principal desacuerdo del atleta con el gobierno es la falta de comunicación y la reducción de apoyo en becas.

“La política es un tema muy complicado y es una realidad que no hay dinero”.

Sobre los patrocinios, De Luna expresa que es muy complicado atraerlos porque las marcas en México no muestran mucho interés por la gimnasia. Aunque después de conseguir la presea dorada en los actuales Panamericanos, ha comenzado a platicar con distintos posibles sponsors, de quienes no puede revelar nombre por no tener aún acuerdos oficiales.