“Quiero decirle, presidente, que no puede haber Cuarta Transformación sin el deporte y el deporte está con la transformación digna”.

Ana Gabriela Guevara eligió el día del abanderamiento de la delegación mexicana que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para actualizar sobre los recursos económicos que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) necesita para operar.

En el Palacio Nacional y en presencia de Andrés Manuel López Obrador, Esteban Moctezuma, titular de la SEP y los 543 deportistas que representarán a México, dijo:

“Ya hay diálogo, acabamos de tener una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno con autoridades de la SEP, a ver cuáles son las salidas que podemos encontrar. Ya está avisada Hacienda.

“Hemos puesto en la mesa un estimado de lo óptimo que podríamos tener de presupuesto de aquí a que termine el año, hay disciplinas que buscan pasaportes a Tokio; necesitamos este recurso y planificar para el próximo año, y pedimos 500 millones más que van fundamentados tanto en gasto corriente de la institución como los gastos que vamos a tener con las disciplinas que repartirán pasaportes a Tokio”, dijo Guevara al tomar la palabra durante la ceremonia.

A principios de este mes Ana señaló en una reunión de trabajo con la Comisión de Juventud y Deporte del Senado que, derivado de los recortes presupuestales en agosto, la Conade operará en “números rojos”.

“El presupuesto del ejercicio 2019 en total quedó en 1,719 millones. Eso fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Menos 70 millones que finalmente fueron reducidos. Obviamente, este presupuesto es insuficiente. Ya no va a haber presupuesto para poder salir de agosto hasta diciembre. Ya no hablemos del tema de becas, que es un tema sensible, si no ya no vamos a poder pagar luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación”, aseguró.

Ahora, a unos días de que comiencen los Juegos Panamericanos, da una nueva señal de esperanza ante la presencia de AMLO, que entregó el lábaro patrio a Jorge Orozco, ganador de medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 en doble fosa olímpica de tiro deportivo. El atleta dio a México el primer boleto a los Olímpicos de Tokio 2020. La competidora de remo Kenia Lechuga, quien estuvo en el estrado, dijo a los deportistas asistentes que “somos la punta de lanza de nuestro país. Vamos representando a millones de mexicanos a conseguir otro resultado histórico. Quiero agradecer al presidente por el impulso al deporte. Nos brindaremos al máximo, presidente”, aseguró la atleta.

Luego, Obrador pronunció el mensaje de abanderamiento: “Encomiendo a su profundo amor por México esta bandera que simboliza su independencia, el honor y la integridad de nuestro país. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia?”.

Ante la respuesta positiva de los deportistas, el titular del Ejecutivo continuó: “Si así lo hacen, que el pueblo y la patria se los reconozca. Nuestra nación confía en cada una y uno de ustedes. Seguro que se van a obtener buenos resultados, porque se están viviendo momentos de cambio en nuestro país”.

Ana explicó que AMLO conoce la situación por la que ha pasado con las comparecencias, investigaciones de la Secretaría de la Función Pública y la queja de algunos atletas por la reducción de sus becas.

“Él conoce bien cuál es la situación. Hablé con el presidente mucho tiempo antes de que asumiera el cargo y le hice ver la importancia que implicaba tener su respaldo y que supiera qué cosas pasaban dentro del deporte. Él es sabedor de que hay un tanto de dolo y difamación en el tema, por eso recalco y aplaudo la decisión del presidente de turnar (las investigaciones) a la Función Pública”.

En el pronóstico del papel que hará nuestro país en los Panamericanos, Guevara argumentó que será una cifra “reservada” de 19 medallas. El pronóstico, se basa en los números y los comparativos en los diferentes Panamericanos, competencia en la que México tuvo sus mejores resultados en Guadalajara 2011.

También señaló que el taekwondo ha dado resultados en el proceso y en ciclismo y tiro con arco están en buenas condiciones y que en atletismo hay algunas medallas que se pueden convertir en oros.