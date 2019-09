Sergio Ganem, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), anunció la nueva imagen que a partir de la temporada 2019-20 mostrará la Liga y que incluirá a uno de sus aliados estratégicos, ahora se le denominará Liga SiSNova LNBP.

“Estamos dando un paso trascendental para el baloncesto profesional de México. Llegó el momento de evolucionar como lo hizo el futbol soccer de nuestro país, como lo hizo el beisbol y ahora decirles que la LNBP llegó para quedarse”, expresó Ganem.

Al respecto, Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM) señaló “SiSNova es una empresa con sentido social y de apoyo al deporte, SiSNova patrocina al COM y para nosotros ha sido agradable ver como una empresa 100% mexicana ha ido creciendo y formando no sólo el ámbito de la salud en los seguros médicos, también poder expresarse a través de las actividades deportivas y qué mejor que con el basquetbol”.

En entrevista para El Economista el doctor Paulino Decanini, director médico de SiSNova, indicó que lo que busca con esta alianza es “participar en todas las actividades que realiza la liga de impacto social en las comunidades para poder llevar temas de salud, así como servicios y ayuda a más mexicanos que están fuera de tener un acceso real a una atención médica adecuada”.

SiSNova tendrá la responsabilidad de cuidar la salud de los jugadores y de la mano de la Liga encabezará campañas y cruzadas para tratar patologías específicas, “los equipos tienen un gran poder de convocatoria y a través de ellos podemos lograr nuestra misión que es llevar más y mejores servicios a los mexicanos”.

En su temporada número 20, la Liga continúa un proyecto que pese a los rápidos avances que ha presentado, aún tiene diversos retos por delante, pues planea que para el próximo año se pueda consolidar la extensión de la Liga hacia el pacífico y sureste de México, sumando así más plazas a las 17 ya existentes.

El también presidente de la franquicia Fuerza Regia, Sergio Ganem, enumeró las mejoras que se planean implementar a la Liga: consolidar la transmisión de los partidos por televisión para llegar a todo el país, la implementación del Instant Replay “para que podamos ser todavía más finos en las decisiones que se toman en cada partido”, la ejecución de una Liga de desarrollo y la puesta en marcha de la Liga femenil “que es un sí o sí dentro de la estructura de crecimiento de la LNBP”.

Cabe resaltar que se buscarán salarios equitativos en dicha liga femenil.