Guatemala es una selección acostumbrada a ver las Copas del Mundo desde casa; nunca ha clasificado, lleva 90 años de curtir su piel en resiliencia. Sin embargo, el proceso rumbo a Qatar 2022 les dejó un sabor más amargo que el de costumbre, pues fue la única selección que no perdió y no recibió un solo gol en contra en Concacaf y, aún así, quedó eliminada.

Los chapines sintieron más dura la derrota tras salir de una suspensión de 18 meses por parte de la FIFA. Entre octubre de 2016 y mayo de 2018, la Federación Guatemalteca de Futbol (Fedefut) fue suspendida de toda participación internacional.

El castigo se derivó del FIFAGate, aquella investigación de 2015 que desnudó anomalías en Concacaf y que emanó en la detención y procesamiento judicial del entonces presidente de la Fedefut, Brayan Jiménez, y del secretario general, Héctor Trujillo, ambos acusados de corrupción.

Pero el tema no era solo ese. FIFA decidió suspender a Guatemala ya que los nuevos mandatarios fueron elegidos mediante las leyes de su gobierno nacional, lo cual está prohibido por el máximo rector del futbol mundial.

“No parece posible que de los 211 miembros de la FIFA, 210 cumplan con los estatutos de la FIFA y uno no. Y más en un país de futbol como Guatemala”, mencionó en aquel momento, Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Finalmente, en mayo de 2018, Guatemala reestableció su federación bajo las leyes de FIFA y recuperó la posibilidad de disputar torneos internacionales, aunque se perdió la Copa Centroamericana y la Copa Oro de 2017.

Ante ello, se abrió como la primera competencia: Guatemala logró tres triunfos, un empate, 14 goles a favor y cero en contra en la primera ronda eliminatoria de Concacaf. Igualó en puntos con Curazao, pero la isla avanzó con más goles de visitante (10 contra tres).

De acuerdo con estadísticas del periodista Alexis Tamayo (Misterchip), Guatemala se convirtió así en la tercera selección de la historia que queda fuera de un Mundial tras no haber perdido un solo partido y haber tenido una diferencia de goles de +14 en sus eliminatorias, junto a Australia en 1998 y Kazajistán en 2002.

No solo eso: es la selección que más goles acumula en la historia de las eliminatorias de todas las Copas del Mundo, con 208, y que no ha podido asistir una sola vez; Guatemala ha participado en las clasificatorias mundialistas desde Suecia 1958 (solo no participó en las de Inglaterra 1966).

“Podemos decir que fuimos la mejor selección eliminada en el repechaje. Venimos de una suspensión (de competir internacionalmente) así que no es todo malo, es una gran oportunidad y no podemos desaprovecharlo”, le dijo Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut, al diario El Universal.

Guatemala sumó una segunda decepción en 2021 al quedarse a un paso de la Copa Oro, ya que perdieron la última ronda clasificatoria en penales por un cardiaco 10-9 ante la isla de Guadalupe, que ni siquiera tiene validez de la FIFA.

No obstante, pudieron clasificar gracias a Curazao que, paradójicamente, fue el rival que los dejó fuera de toda posibilidad de ir a Qatar 2022. Los caribeños sufrieron un intenso brote de covid-19 a un día de iniciar la Copa Oro y la Concacaf decidió ceder su lugar a Guatemala, que fue la mejor entre las selecciones eliminadas.

Así, la selección centroamericana consiguió su participación número 19 en Copa Oro (llamada Copa de Naciones de Concacaf de 1963 a 1989) y se mantiene como la cuarta con más presencias solo detrás de México, Costa Rica y Honduras.

Además, es una de los siete campeones que ha tenido el torneo en su historia, con un único título en 1967 y dos subcampeonatos también en esa década (1965 y 1969), aunque su mejor puesto desde entonces fueron unas semifinales en 1996.

Guatemala nunca ha clasificado a un Mundial, pese a que de 1998 a la fecha, selecciones de Concacaf como Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá lo han logrado por primera vez. Sin embargo, este 2021 ha dejado un sabor más dulce que agrio, como ese equipo que pese a ser inhabilitado 18 meses y quedar fuera de Qatar con una eliminatoria invicta no se da por vencido.

Concacaf confirma público en duelo ante México

El segundo rival de Guatemala en la Copa Oro 2021 es México, luego de debutar con una derrota (2-0) ante El Salvador. El Tri llegaba con la incertidumbre de si su partido se llevaría a cabo con público luego de que sus aficionados volvieron a manifestar el grito discriminatorio en el primer duelo ante Trinidad y Tobago (0-0).

La duda se aclaró el lunes cuando Concacaf emitió un comunicado en el que confirmó la presencia de aficionados en el Cotton Bowl de Dallas para el duelo entre chapines y tricolores.

“A pesar de algunos informes en sentido contrario, este partido se llevará a cabo según lo programado con la asistencia de los fanáticos. Concacaf continuará operando su campaña antidiscriminación What's Wrong Is Wrong y, de ser necesario, activará protocolos que incluyen expulsar a los fanáticos si se involucran en un comportamiento discriminatorio y suspender el partido”.

El Cotton Bowl tiene permitido aforo del 100% durante la Copa Oro, por lo que espera recibir 92,100 espectadores para el duelo entre México y Guatemala, generando una derrama estimada en 21.6 millones de dólares por taquilla.

Yon De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó que las sanciones por el grito discriminatorio dentro de la Copa Oro es responsabilidad directa de Concacaf y no de FIFA.