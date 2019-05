La experiencia que han acumulado en Liga de Ascenso hizo que tanto Dorados de Sinaloa como Atlético de San Luis ya contemplen la ingeniería financiera para aumentar el valor del plantel en al menos 50% para competir en Liga MX.

Los equipos finalistas de Ascenso deberán aumentar el valor del equipo, pero gracias a una administración anticipada tiene 80% de los patrocinadores con la opción de mejorar los ingresos del club, y por consecuencia, la exposición de las marcas en Primera División, en caso del ascenso al Máximo Circuito.

“Todos los socios comerciales tienen la primera opción, con un plazo para llegar a un acuerdo, para posteriormente pasar a escuchar otras propuestas”, señaló Francisco Rodríguez, director comercial de Atlético San Luis, hace unas semanas en entrevista con El Economista.

De los 35 convenios comerciales que tiene el equipo potosino, 15 le significan ingresos económicos y la mayoría fue firmado a mediano plazo, con una duración de tres años, es decir, vencen hasta el 2020, y con las cláusulas que indican el aumento de los montos económicos en caso de llegar a Liga MX.

Javier Llausás, gerente de Marketing de Dorados de Sinaloa, señala que los ingresos de un equipo que logra el ascenso a Liga MX se incrementan alrededor de 200%, en rubros como patrocinadores. Por concepto de derechos de televisión, los montos pueden incrementarse aún más, ya que los contratos para la transmisión de partidos de equipos en Ascenso se consideran como un patrocinio de una marca nacional, ya que se igual en cuanto a las cifras de inversión.

Dorados acumula tres temporadas sumando experiencia y haciendo robusto el negocio y finanzas del club en Liga de Ascenso para un inminente ascenso a Primera División; del mismo modo, Atlético de San Luis, que desde hace un año tiene el apoyo financiero de Atlético de Madrid, pero que la ciudad ya suma seis años de que no hay futbol de Primera División en el estado, se apoyan en el fortalecimiento de las finanzas y los requisitos de la certificación que aumentaron el valor de los planteles para competir en Liga MX, lo que los obliga a elevar en 50% la cotización de los planteles de una categoría a otra.

Hace cinco años, los equipos que ascendían debían aumentar el valor de sus equipos hasta cuatro veces el valor que tenían en Liga de Ascenso. Debido a la calendarización del torneo mexicano, sólo tenían algunas semanas para negociar patrocinios, encontrar una televisora que comprara los derechos de televisión y tener liquidez para reforzar la plantilla con un promedio de 15 a 20 fichajes para encarar el desafío de la Primera División, aunque la mayoría surgía de operaciones de préstamo, jugadores libres y una inversión mínima en compra de jugadores.

Veracruz y Necaxa fueron los únicos equipos que se mantuvieron en Liga MX por más de un año, y Lobos tuvo que pagar 120 millones de pesos para mantenerse, a pesar de que en términos deportivos descendió a Liga de Ascenso. Dorados y Leones Negros descendieron al año siguiente de conseguir el ascenso.

Antes de la certificación que impuso la Liga MX, donde los equipos de Liga de Ascenso se someten a un análisis sobre la infraestructura de los estadios (con capacidad de al menos 20,000 aficionados), estabilidad financiera y procedencia de los recursos (para evitar el apoyo gubernamental), mejoras administrativas (áreas de marketing), así como el desarrollo de categorías juveniles (al menos Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Segunda División), también se le sumó la creación de una categoría femenil.

Tan sólo para el valor del plantel, equipos como Veracruz y Leones Negros elevaron su cotización hasta en cuatro veces, al pasar de 4.7 y 6.3 millones de dólares, respectivamente; hasta 19.5 y 23.9 millones de dólares ya estando en Primera División.

Durante los últimos tres años, los equipos que han ascendido a Primera División debieron aumentar entre 40 y 63% el valor de sus planteles para enfrentar el desafío de la Liga MX.

Atlético San Luis y Dorados ya tiene confirmadas sus categorías femeniles, las mantiene en competencia en torneos regionales o estatales; también tienen la mayoría de sus patrocinios con cláusulas de aumento en caso de ascender, lo que les da seguridad financiera para la operación de la franquicia en caso de obtener el ascenso a Liga MX.