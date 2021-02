Estadio Corregidora. Domingo 24 de enero de 2021. Minuto 21. José Gurrola, jugador de los Gallos Blancos del Querétaro, recibe un pase a profundidad que lo deja solo frente a Alfredo Talavera, portero de los Pumas. Controla y define al ángulo. Ha habido miles de goles como este en el futbol mexicano, pero el de Gurrola es atípico: para festejar, se pone un cubrebocas y gel antibacterial en las manos. No hay abrazos de sus compañeros y tampoco gritos de aficionados. Es la nueva normalidad del futbol.

Ha transcurrido medio año desde que las ligas más importantes del futbol mexicano (Liga MX, Femenil y Expansión) decidieron volver a la actividad dentro de la pandemia. Fue en julio con el inicio del torneo Guardianes 2020. Apenas un mes después, en agosto, ya se reportaba que uno de cada cinco jugadores de Primera División había dado positivo al virus (vía AS México), mientras que en el primer mes de 2021 se han registrado más de 100 contagios.

“El ambiente es completamente diferente a lo que era previo al Covid. Estamos viviendo en una especie de burbuja, de cápsula, el único contacto que existe es entre los miembros del club y sus familias, la parte masiva no existe. Estamos siempre a la espera de resultados, son momentos de un estrés adicional que no se tenía antes”, describe Gabriel Solares, presidente de Gallos Blancos, en entrevista con El Economista.

Las cifras han ido en picada. De acuerdo a información obtenida por este diario, la falta de público en los estadios ha representado pérdidas de entre 15 y 40% de ingresos por temporada de los clubes de Liga MX y Expansión, además de gastos extras de cientos de miles de pesos por protocolos sanitarios (pruebas y materiales de protección) que se reflejan en el mercado invernal de fichajes más austero de los últimos cinco años.

Adaptación y reinvención han sido las claves para sobrevivir. Para otros personajes, la pandemia no representa el final: “No veamos al Covid como una amenaza terminal, tenemos que ser sumamente responsables en los protocolos de seguridad, pero como muchas industrias, seguir funcionando. A todo te acostumbras, la verdad a veces creo que (se) es muy alarmista, lo único que va a pasar es que, si no tenemos público, la nómina y todos los gastos se van a ajustar. Tienes que adaptarte y punto, no le veo tanto drama”, señala José Luis Higuera, propietario del Atlético Morelia (Liga de Expansión), a este diario.

Los contagios no se detienen, pero tampoco las estrategias de los clubes para salir adelante. El Economista consultó el testimonio de directivos y entrenadores de las tres ligas de futbol profesional más importantes del país para ver cómo rueda el balón en la cancha de la pandemia.

Liga MX: castigos, tecnología médica y aforos en duda

En apenas tres jornadas del torneo Guardianes 2021 y en un contexto nacional que Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, calificó como “el peor momento del Covid”, dos jugadores de los clubes más populares fueron exhibidos en reuniones sin protocolos de protección. La respuesta de la liga fue una sanción de 100,000 pesos y una separación del plantel de 10 días.

“Me parecen medidas bastante adecuadas, entiendo que estos protocolos han venido perfeccionándose en el último año derivado de la contingencia y de que todos estamos aprendiendo, pero me parece que hoy el conocimiento que se tiene acumulado en la liga y en los clubes nos permite llegar a esto. Los clubes en su reglamento interno establecen este tipo de sanciones, lo que hizo la liga fue tomar todo lo que ya estaba en los clubes y hacerlo de manera general”, explica Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna, a El Economista.

Su homólogo de Gallos Blancos agrega que hay dos vertientes de las cuales depende el número de contagios: “la parte federada, como miembros de la liga, y la otra es la parte propia, lo que cada uno de nosotros hace. La Liga MX hace todo lo que está a su alcance, hay juntas recurrentes con los cuerpos médicos y están a la vanguardia viendo de qué forma eficientar los protocolos, pero en lo individual entra la conciencia social, explicarles a los jugadores de qué se trata e incluso el factor suerte”.

El propio Mikel Arriola y Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFPro), en entrevista con Mediotiempo, han dejado clara la postura de no cancelar el presente torneo pese a la alta cifra de contagios entre diciembre y enero, que ha acarreado a personajes como Ignacio Ambriz, Guillermo Ochoa y Rogelio Funes Mori.

Sin embargo, los golpes económicos continúan. En el caso de Querétaro, Gabriel Solares explica que la falta de público y la disminución de patrocinios ha afectado el 20% de los ingresos directos del club y que los protocolos sanitarios (realización de pruebas y compra de materiales de protección) le han costado un 5% extra de su gasto operativo anual. Por estas causas, el 95% de la plantilla ha tenido que negociar rebajas en su salario.

En el norte del país se ubicaron dos de los equipos con mayores contagios en el torneo anterior. Santos Laguna (segundo lugar nacional con 19 positivos) ha aprendido de su situación para reconvertirse y endurecer sus normas de salud: “Hemos sido un club golpeado por esta pandemia cuando inició todo, pero lo tomamos como una gran oportunidad de establecer protocolos sólidos y hoy te puedo decir que tenemos un protocolo perfectamente establecido que nos permite detectar el contagio temprano, aislar y recuperar”, detalla Dante Elizalde.

Los laguneros han incluido en su equipo de trabajo a una viróloga que es la asesora principal del gobierno de Coahuila para vigilar posibles secuelas en las capacidades cardiacas y pulmonares de los que han dado positivo, además de invertir en cámaras termogénicas que detectan la temperatura corporal y que ya han sido aprobadas por las autoridades: “Los protocolos están listos, ya palomeados por la liga y el gobierno del estado, pero hoy las circunstancias en la entidad (semáforo rojo) nos impiden tener visitantes y aficionados en nuestro estadio. Privilegiamos la salud, tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos con las disposiciones oficiales”.

Mazatlán FC, Necaxa y Chivas han sido los únicos estadios con aforo en el futbol mexicano profesional desde que comenzó la pandemia. No obstante, otras sedes ya resienten la ausencia del público: “Veo muy complicado soportar otro torneo sin público (hablando sobre el Apertura 2021), sería un golpe muy fuerte, al final a todo se acostumbra uno pero sí sería un retroceso importante. Este torneo ya lo tenemos presupuestado sin público”, recalca Gabriel Solares.

Liga de Expansión: conciencia y un bálsamo en la TV

Con la pandemia también nació la Liga de Expansión en sustitución del Ascenso MX, provocando el surgimiento de nuevas plazas y sobre todo una solidificación económica. Los partidos de esta división se calendarizaron en días en los que no hay juegos de Primera División y eso ayudó a que los ingresos por televisión aumentaran al doble o hasta cuatro veces más para algunos equipos.

Eso genera economía, fue un acierto importantísimo de los directivos, en cuanto la pandemia mejore un poco se va a ver beneficio en los patrocinadores porque aparte de la exposición de la televisión tendrán exposición de la gente en las gradas”, analiza José Luis Higuera.

Para el mandatario del Atlético Morelia, esa ha sido una de las estrategias que ha salvado a los clubes de Expansión MX durante la pandemia, así como el apoyo de 20 millones de pesos que les brindará la liga por temporada (dos millones mensuales).

Describe que la liga se ha mantenido en contacto con los equipos en materia del tema Covid-19 “de forma excelente” desde el nombramiento de Miguel Ángel Diez como presidente de esa división, un cargo que no existía en temporadas anteriores. También señala que aunque los gastos por protocolos sanitarios corren por cuenta de cada club, la liga los ha apoyado en conseguir convenios con laboratorios que les han reducido los costos en pruebas en alrededor del 40 por ciento.

¿Cuánto ha golpeado la pandemia a la Liga de Expansión?

“Yo no me animaría a cuantificarlo porque no tengo los datos de todas las plazas, pero es un daño muy fuerte de un 30 o 40% de tu presupuesto. En nosotros es mucho más el impacto de taquilla (…) no me arriesgaría a soltar un número, sería irresponsable, pero seguro sí entre un 40 o 45%”.

¿En algún momento han pensado en cancelar el torneo?

“No, eso sí se me haría una locura, sería una rotunda tontería quien piense que el futbol mexicano debería de parar porque al final es una industria como todas y si sigues protocolos el mundo tiene que seguir. Tenemos una responsabilidad social con el futbol no solo en México, en los países más elevados todo el deporte está funcionando. Obviamente hay que salvaguardar la seguridad de los jugadores y la salud, pero eso se puede. Hay muchas empresas que se arriesgan y tienen que seguir trabajando, el futbol entra dentro de esa situación. Si el futbol genera dinero no tendría que parar, sería una decisión sumamente corta y de gente temerosa que no entiende que la vida tiene que seguir”.

Para José Luis Higuera, con experiencia en Chivas dentro de la Primera División, la Liga de Expansión es más sólida económicamente de lo que era el Ascenso MX, ya que los directivos han impuesto requisitos más estrictos para corroborar la fuerza financiera de los dueños. También califica como correcto el manejo de la pandemia y solo señala que lo que se podría mejorar es que se logren más acuerdos para bajar los precios de los insumos en protocolos sanitarios, como ya se hizo con las pruebas.

Al final de temporada, estima que el gasto en protocolos Covid “va a rebasar el millón de pesos” en Atlético Morelia y que trabajan para encontrar un punto de equilibrio financiero: “Nunca hemos operado con números rojos, operamos en punto de equilibrio; más que números negros, te diría que son números neutros, no es un negocio que nos deje dinero pero nos permite tener el proyecto cada vez mejor”.

Liga Femenil: un fallecimiento que conmocionó

En la Liga MX femenil se dio el primer fallecimiento de un miembro de cuerpo técnico del futbol mexicano a causa del Covid-19: Martín Pérez Padrón, director técnico de Santos y que tenía 57 años.

El presidente del club asegura que en la Comarca se cumplen con estrictos protocolos de detección y cuidado ante el coronavirus desde que alguien pone un pie en las instalaciones del Territorio Santos Modelo (TSM), pero esta fue una situación que superó todo: “Se observaron todos los protocolos, nos lastima mucho que haya ocurrido y es una gran causa para fortalecer las medidas sanitarias y para invitar a todas las personas a extremar precauciones, parece que el virus es algo lejano pero cuando menos te lo esperas te golpea”.

De acuerdo a cifras de la propia liga y de medios como ESPN y Goal, la Liga MX femenil acumuló 25 contagios en los primeros 15 días de competencia del 2021, siendo la segunda liga con más positivos solo por cinco casos menos que el certamen varonil.

“Estamos viviendo todos una situación muy delicada en la que está falleciendo mucha gente, la gran mayoría de todos los atletas profesionales están cumpliendo con las normas. Me pareció un acierto muy importante de la liga (las nuevas normas), más allá de que sean jugadores, primero hay una responsabilidad como individuos y hay que poner nuestro granito de arena.

“Se llevan los protocolos con lo más altos estándares, pero nadie está exento de contagiarse. Por más que te cuides, puedes enfermarte hasta por agarrar un vaso. Estamos tratando de hacer lo máximo posible, ahí la llevamos, siempre hemos tenido contagiados, también hay que adaptarnos a esto. Estamos tratando de llevar a las jugadoras en los máximos cuidados para no perder a nadie, porque quien se contagia queda fuera 15 días”, mencionó Edgar Mejía, director técnico de Chivas Femenil.

La liga femenil suspendió un partido en los primeros 15 días de actividad del presente año y llevó a cabo la realización de 735 pruebas, apenas 10 menos que la Liga MX y casi 200 más que la Liga de Expansión.

fredi.figueroa@eleconomista.mx