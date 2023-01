Daniil Medvedev recupera la bandera de favorito

El dos veces finalista del Australian Open, Daniil Medvedev, viene con muchas ganas de cimentar un 2023 diferente al año pasado, en el que sufrió duros traspiés, empezando por esa final tremenda final perdida ante Rafa Nadal en Melbourne.

El australiano John Millman cayó por 7-5, 6-2 y 6-2 en la segunda ronda. Tras sellar su pase a la tercera ronda del primer Grand Slam del año, el ruso habló sobre su nueva mentalidad, su reseteo general y cómo se ve en el cuadro tras la eliminación de Nadal y con las dudas físicas de Djokovic.

"No creo que lo del año pasado me afectara de una manera negativa. Claro que perder una final no es fácil, y menos de esa manera. No pienso que sea una cuestión de que perdiera motivación el año pasado, más bien una pérdida de conexión, más bien eso. Luego vinieron lesiones, Wimbledon que no lo pude jugar y en el US Open me crucé con Nick que jugó muy bien. A saber que hubiera ocurrido si no lo hubiera enfrentado a él”.

Con esta victoria el moscovita consiguió por quinto año consecutivo el boleto para la tercera ronda de un torneo.

“Veremos este año cómo se da, nunca sabes qué es lo que puede ir mal, pero desde luego estoy reseteándome genial aquí, siento que estoy ahora disfrutando de la gente en las gradas, jugando aquí. Ya en Adelaida fue muy especial, jugando ante Novak con una atmósfera fantástica. Hoy igual ante un jugador local al que lógicamente apoyaban mucho más. El año pasado tuve una relación, digamos, extraña con el público. Pero yo soy alguien que olvida rápidamente las cosas".

