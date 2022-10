Champions League ya tiene 9 equipos en octavos de final

El torneo de clubes más importante del mundo sigue su curso y ya hay equipos que aseguraron su lugar en las primeras rondas de eliminación directa. En la primera parte de la quinta fecha de la fase de grupos, PSG, Benfica, Chelsea y Borussia Dortmund se unieron a Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, Napoli y Brujas en la pelea por el prestigioso trofeo.

Los parisinos se enfrentaron al eslabón más débil de su grupo para asegurar su calificación luego de un contundente 7-2 en el Parque de los Príncipes. Para sorpresa de muchos, el tridente Messi, Neymar y Mbappé brilló al estar presente en seis de los tantos que lograron marcar. El cuadro ahora dirigido por Christophe Galtier suma 27 partidos oficiales sin conocer la derrota, sin embargo aún tiene pendiente la Champions League luego de que el club haya invertido más de 700 millones de dólares en fichajes solo durante los últimos cinco años.

Benfica es uno de los equipos sorpresa de la presente edición, especialmente al estar en el mismo grupo que PSG y Juventus. Las Águilas lograron imponerse a la Vecchia Signora en la quinta jornada por 4-3 y así amarrar su boleto a octavos de final. Por si esto fuera poco, el cuadro portugués sigue sin perder en la presente edición del torneo europeo y suma los mismos 11 puntos que los parisinos dentro de la competición mientras que el club bianconeri se tendrá que conformar con disputar la Europa League a partir de sus dieciseisavos de final.

Chelsea visitó Austria y se impuso 2-1 al Salzburg para llegar al liderato del grupo E con 10 puntos así como ponerle fin a su invicto como local de 40 partidos, victoria que los coloca entre los mejores 16 del torneo. Por su parte, el Borussia Dortmund empató sin goles ante el Manchester City, que llegó al partido ya calificado y un punto les aseguraba el liderato del grupo G. Las Abejas llegaron a ocho puntos y, pese a que pueden ser alcanzados por el Sevilla, la diferencia de goles entre ambos como criterio de desempate le da la ventaja al cuadro alemán.

Aunque no se peleaba un boleto en la fase eliminatoria en sí, el Leipzig regaló una gran actuación ante el Real Madrid y, cuando parecía que el camino para el Shakhtar podía estar definido hacia octavos de final, los alemanes vencieron 3-2 a los merengues para meterse en la pelea. El resultado significó la primera derrota oficial del cuadro blanco desde el 26 de abril del 2022 y con él, los dirigidos por Marco Rose necesitan no perder su último encuentro para calificar a octavos de final.

La quinta fecha cierra con ocho encuentros en los que se podrían definir más equipos calificados. Bayern Munich vs Barcelona, Inter vs Viktoria Plzen, Tottenham vs Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen están entre los más destacados.

deportes@eleconomista.mx