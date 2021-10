Desde 2016, los Cardinals son el hijo pródigo de Saint Louis, Missouri. Aunque en este momento comparten localidad con los Blues, equipo de la National Hockey League (NHL), su papel e historia dentro de las Grandes Ligas (MLB) los coloca como el más fuerte emblema para los más de 301,500 habitantes de dicha ciudad.

De la mano de los Cardinals y su récord de franquicia de 17 victorias consecutivas en 2021, Saint Louis busca recuperar el protagonismo deportivo que en 2015 la elevó como la ciudad deportiva número 1 de Norteamérica, de acuerdo con un estudio del Wall Street Journal, que evaluó a 21 urbes con al menos tres clubes dentro de las cuatro grandes competencias de EU (NFL, NBA, MLB y NHL).

En aquel momento, los Rams de la NFL competían en St. Louis. Durante su estancia entre 1995 y 2016, ganaron tres títulos de división, dos de conferencia y su único Super Bowl (1999), aunque debido a su historial de mudanzas (antes jugaron en Cleveland y Los Ángeles), no lograron el arraigo de los Cardinals, que han jugado en Missouri desde 1875.

“Aquí, incluso los instructores de yoga usan camisetas de los Cardinals y los jugadores trabajan en una burbuja de amor", llegó a describir Matthew Futterman, periodista deportiva del New York Times.

El arraigo también se nota en lo económico. Ya sin los Rams, los Cardinals generaron 303.3 millones de dólares en su ciudad en 2019, de acuerdo con la Cámara Regional de St. Louis. Su reporte señaló que tres millones de fans asistieron al Busch Stadium y gastaron un estimado de 158.5 millones durante la temporada, generando un impacto indirecto de 144.8 millones. Además, señala que, históricamente, los turistas constituyen más del 40% de los asistentes a los juegos, lo que también propició un impulso significativo en comidas, alojamiento y compras.

“El beisbol significa un gran negocio en St. Louis. Los fans de los Cardinals de todo el mundo nos visitan para ver al equipo, pero también para disfrutar nuestro zoológico, comer en los restaurantes del centro, explorar los nuevos terrenos de Arch y comprar en tiendas del vecindario. Los Cardinals brindan un valor económico y social inconmensurable a nuestra región”, evaluó Tom Chulick, presidente y director ejecutivo de la Cámara Regional de St. Louis.

Aunque St. Louis no fue incluida en el ranking de ‘Las mejores ciudades deportivas de EU’ de Forbes en 2020, en parte por la baja de los Rams, el perímetro del Busch Stadium, casa de los Cardinals, se impulsó deportiva y comercialmente este año con el regreso del público, la apertura del restaurante Salt & Smoke y del rascacielos residencial One Cardinal Way, que ya estaba reservado en un 90% desde marzo.

Aparte de sus equipos de MLB y NHL, St. Louis tendrá uno de MLS a partir de 2023 (St. Louis SC), compitió entre las ligas más importantes de basquetbol, la ABA y NBA, entre 1949 y 1968, así como los ya mencionados Rams en la NFL entre 1995 y 2016.

Poder deportivo, otro ingrediente para los Cardinals

La gran afluencia y arraigo hacia los Cardinals es potenciada por su historial deportivo, ya que son el segundo equipo con más títulos de Serie Mundial de Grandes Ligas con 11, solo superados por las 27 de los New York Yankees.

La más reciente corona fue en 2011 cuando batieron a los Texans Rangers en un cardiaco 4-3, aunque en su última presencia en 2013 perdieron 2-4 ante los Boston Red Sox. Sin embargo, su última década ha dejado un legado importante con ocho clasificaciones a playoffs de 11 posibles entre 2011 y 2021.

Con su clasificación al wild card 2021, donde enfrentarán a Los Ángeles Dodgers, los Cardinals han conseguido por tercera vez en este siglo una racha de tres clasificaciones consecutivas a playoffs: 2019 a 2021, como lo hicieron de 2004 a 2006 y de 2000 a 2002. Lo especial de la temporada 2021 fue su récord de 17 triunfos consecutivos entre el 11 y 29 de septiembre, que además fue la racha más larga en la MLB desde los 22 triunfos de Cleveland en 2017.

Los Cardinals lograron su segunda mayor cantidad de victorias (90) en los últimos seis años (lograron 91 en 2019), aunque fueron superados por los Milwaukee Brewers (95) en el título de su división. Aún así, no serán un rival cómodo para los Dodgers y disfrutan de estar rompiendo esa etiqueta de ‘no favoritos’.

“FanGraphs nos tenía con un 400% de posibilidades negativas de llegar a los playoffs y hemos demostrado a todo el mundo que estaban equivocados”, mencionó Adam Wainwright, pítcher de los Cardinals, tras la victoria decisiva de 6-2 sobre los Brewers el 28 de septiembre, para amarrar su pase a los playoffs 2021.

