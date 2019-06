El español Feliciano López (113 del ranking mundial) a sus 37 años de edad se volvió el compañero Andy Murray en una victoria sorprendente y en una demostración en la que el escocés derribó las barreras de constantes dolores de cadera y de un proceso de recuperación que se presupuestaba a largo plazo.

Ambos en la final de dobles se coronaron campeones. Sus rivales en esa final fueron el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury.

No es el único título que el tenista toledano pudo conseguir. También ganó por segunda vez en su carrera en singles en este torneo, tras superar en la final al francés Gilles Simon (38º) por 6-2, 6-7 (7/4) y 7-6 (7/2).

‘Feli’, que había sido ya campeón en Queen’s en 2017. Es uno de los dos únicos españoles en haber sido campeón en Queen’s. El otro fue Rafael Nadal, en el 2008. Además, el veterano tenista español se convirtió así en el jugador de mayor edad en ser campeón en Queen’s.

“No sé cómo lo he hecho. Simon ha mejorado a medida que el partido avanzaba y no encontraba sus fallos. Afortunadamente el tie-break final cayó de mi lado. Pensaba que el mejor momento de mi carrera fue en el 2017, cuando gané aquí. Pero no lo era porque lo es ahora”.

La semana había empezado muy convulsa para el tenista español, con la publicación en la prensa de su nombre como investigado por un caso de amaño de partido en Wimbledon 2017, algo que él negó categóricamente.

El torneo ATP de Queen’s, en Londres, es una de las citas preparatorias para Wimbledon, se disputa sobre hierba y reparte 2 millones de euros en premios.

Andy Murray confirmó que competirá en dobles de Wimbledon, torneo que ganó dos veces como singlista. El ex número uno del mundo jugará junto al francés Pierre Hugues Herbert.

Además, el escocés anunció que contempla anotarse en el torneo mixto, pero hasta el momento no pudo encontrar ninguna jugadora disponible. En el horizonte de Murray lógicamente aparece la vuelta en singles.

“No me pongo un límite para hacerlo. Si logro hacerlo este mismo año, genial. Si no, igual me siento bien así”, aclaró hace unos días.

Entre Queen’s y Wimbledon, el triple campeón de Grand Slam sumará otra semana de prueba en Eastbourne, donde competirá en pareja con el brasileño Marcelo Melo, otro jugador con nombre propio en la disciplina.

Federer, campeón en Halle

Roger Federer llegará de la mejor de las maneras a Wimbledon, a principios de julio, en busca de su 21º título de Grand Slam, al conquistar este domingo por décima ocasión el torneo sobre hierba de Halle, en Alemania.

El ex número 1 del mundo de 37 años, actual tercero de la ATP, derrotó en la final al belga David Goffin (33º) por 7-6 (7-2) y 6-1.

Este fue el título número 102 en individuales en la carrera de Federer, reciente semifinalista en Roland Garros, que se aproxima a siete del récord absoluto, que tiene el estadounidense Jimmy Connors.

“Es increíble. Nunca pensé cuando jugué aquí por primera vez que ganaría 10 títulos. Nunca había ganado 10 veces el mismo torneo en toda mi vida. Lo he logrado aquí, en Halle”.