A Paco Jémez de poco le sirvió calentar el Clásico Joven en los micrófonos, luego de que invitara a Ricardo La Volpe a decirse cualquier cosa a la cara. Y es que tras la conclusión de la Jornada 8 del Clausura 2017, es el Cruz Azul del entrenador español uno de los equipos más golpeados, luego de caer 2-0 ante América en la cancha del Azteca. Con el descalabro, Jémez alargó a siete semanas su falta de victorias en la Liga, y, además, su Máquina se acercó aún más a los problemas porcentuales al estar a sólo 10 puntos de distancia de Monarcas, último en dicha clasificación.

Fue un doblete conseguido por Oribe Peralta lo que definió el partido en favor de las Águilas. Con esta actuación el capitán del club azulcrema igualó la marca de Salvador Cabañas, anotándole en cinco partidos consecutivos a los cementeros. Además, regresó la calma a la institución, misma en la que en las últimas semanas había incrementado la presión por los malos resultados. Del otro lado, a los celestes parece que se les está yendo un torneo más y, aunque no han querido hablar mucho del tema, comenzarán a jugar mirando la tabla porcentual.

Soy el máximo responsable. No tengan ninguna duda. Aquí no hay culpables, no hemos matado a nadie, ni hemos atracado, ni violado a nadie. El máximo responsable soy yo, siempre, por delante de los jugadores. Y hoy más que nunca , expuso el DT, quien volvió a lamentar la falta de contundencia de sus dirigidos. Con este resultado las Águilas llegaron a 10 puntos y se metieron de nuevo en la pelea por la calificación. Del otro lado, la Máquina se quedó en la penúltima posición con seis puntos.

Chivas dejó ir el liderato

Guadalajara dejó ir una ventaja de dos goles y terminó por caer 4-3 ante Jaguares en Chiapas. Félix Araujo, Jonathan Fabbro, Lucas Silva y Luis Leal marcaron los tantos de los locales, mientras que Rodolfo Pizarro, con un doblete, y Ángel Zaldívar consiguieron las anotaciones del Rebaño, que luego de ganar el Clásico Nacional recibió un duro golpe contra Jaguares. Matías Almeyda y sus pupilos se quedaron con 14 puntos, en la cuarta posición. Por su parte los chiapanecos aumentaron a siete unidades su ventaja en la tabla porcentual sobre Morelia, último en la lucha por el descenso.

El partido que dejó ir Chivas benefició a Tijuana, que el viernes por la noche superó 2-0 a Monterrey, quien perdió su calidad de invicto. Esta victoria tiene a Xolos en la cima de la clasificación con 16 unidades, misma cosecha de Toluca, que se vio superado en casa por Puebla, cuadro dirigido por José Cardozo que goleó 3-1 a los diablos.

Morelia recortó un punto a Veracruz en la porcentual

Con el 1-1 que sacó de la cancha del Volcán ante Tigres, Monarcas llegó a 103 unidades en la tabla de cocientes, dos puntos menos que Veracruz, que el sábado alargó a 21 su racha de partidos sin ganar como visitante en Pachuca, conjunto que se quedó con el triunfo (1-0).

El gol de Raúl Ruidíaz fue la acción que permitió al conjunto dirigido por Roberto Hernández recortar la distancia con los Tiburones. Finalmente, Santos, dirigido por José Manuel de la Torre, empató 2-2 con Necaxa y se mantuvo como el único equipo invicto del campeonato.

Los Guerreros marchan séptimos con 12 unidades, mientras que los Hidrorayos lograron sumar una unidad valiosa en su lucha por evitar el descenso.