En la primera convocatoria de Gerardo Martino con la Selección Mexicana, llamó la atención que en el puesto de delantero junto a los consolidados Raúl Jiménez y Javier Hernández apareció el joven de 21 años Alexis Vega, quien en su corta carrera ha demostrado un carácter y talento a prueba de lesiones.

A su edad y con lesiones, la proyección a futuro puede abrirse a otras posibilidades para hacer carrera. Sin embargo, pese a los problemas físicos, con tres lesiones de gravedad en los últimos años, se fortaleció su convicción por el futbol, como cuando a sus 10 años de edad, en el barrio Santa Isabel Tola, donde vivía, decidió comenzar un sueño para jugar con Chivas.

“He tenido varios obstáculos en mi corta carrera, pero de todo lo que me ha pasado, he aprendido; he madurado muy rápido, la verdad es que con los consejos de compañeros que tienen mucha experiencia, como Jesús Molina y Jair Pereira que me han arropado de la mejor manera, sigo haciendo las cosas bien”, comentó el mexicano en una entrevista para Medio Tiempo.

En el 2016, poco tiempo después de su debut sufrió una rotura de ligamento en la pierna izquierda que le impidió practicar futbol durante seis meses. Después de la larga recuperación de esa lesión, en una pretemporada con la sub 20 de la selección mexicana tuvo un choque, y en la otra rodilla se le desprendió el cartílago, por lo que tuvo que regresar a cirugía, lo que involucró regresar a la inactividad durante el 2017. Por si no fuera poco, en el 2018 volvió a tener problemas con el cartílago y estuvo lejos de las canchas seis semanas.

A causa de sus constantes lesiones, Alexis sufrió para recuperar su mejor nivel, pues durante su primer temporada junto a las Chivas en los seis partidos iniciales no logró anotar, una larga sequía para todo atacante de la cual se redimió en uno de los partidos más importantes de la temporada contra Atlas en el clásico tapatío, en el que anotó un hat-trick para convertirse en el tercer jugador de la historia en anotar tres goles contra el rival de la ciudad.

Actualmente el nacido en la Ciudad de México con 4.5 millones de dólares es el jugador más valioso de la plantilla de Chivas, además de ser junto a Raúl Gudiño e Isaac Brizuela los únicos jugadores tomados en cuenta del rebaño para representar al tricolor.

Durante la presentación del Tata, uno de los cuestionamientos en rueda de prensa fue sobre el ataque, a lo que el argentino contestó: “Si hay algo que siempre preocupa a todos los lugares a donde voy es la generación de futbol. Cuando hay más opciones y un ataque continuo, la falta de gol es más lógica de lo que se pueda resolver”.

Situación que al considerar que, de los atacantes llamados, Alexis es el más joven, aunado a que, en su primera lista oficial para comenzar un nuevo ciclo, Vega fue tomando en cuenta, todo indica que Martino confía en el delantero rojiblanco para ser uno de los encargados de los goles a futuro rumbo a Qatar 2022.