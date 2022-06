A través de sus redes sociales, el golfista mexicano Abraham Ancer confirmó su separación del PGA Tour para unirse a la LIV Golf International Series, el nuevo serial de élite de este deporte que está respaldado por capital de Arabia Saudita y en el que ya participan otras figuras como Phil Mickelson, Patrick Reed, Dustin Johnson y recientemente también Brooks Koepka.

Al tomar esta decisión, Ancer se convierte en el primer mexicano que participará en el LIV Golf, con lo que además asume la consecuencia de no ser considerado para más eventos del PGA Tour, toda vez que PGA anunció que, entre las sanciones por participar en el torneo de capital saudí, se encuentra la expulsión de sus competencias.

“Es tras una profunda consideración que he decidido unirme a la LIV Golf Series. No es una decisión tomada a la ligera, estoy muy agradecido con el PGA Tour por las oportunidades que me han brindado en mi carrera hasta ahora. Estoy deseoso de afrontar nuevas oportunidades en el golf”, escribió el golfista de origen tamaulipeco, sin dar mayores razones sobre su decisión.

Ancer dice adiós al PGA Tour tras haber ganado su tarjeta como jugador de este circuito en 2016. Desde entonces, ha participado en 141 torneos, de los cuales pasó el corte en 100 (equivalente al 70%) y logró ganancias totales por 14 millones 810,325 dólares. Su mayor éxito deportivo fue una victoria en el torneo St. Jude Invitational en agosto de 2021.

Económicamente, el mejor año para Ancer dentro del PGA Tour fue la temporada 2020-21, en la que alcanzó los 5 millones 816,565 dólares, producto de su victoria en St. Jude y tras haber sorprendido con un segundo lugar en Wells Fargo; además, terminó en el noveno lugar dentro del ranking de la FedEx Cup, lo que le valió su primera participación en los playoffs ante los mejores golfistas del mundo.

Sin embargo, en lo que va de la temporada 2021-22 acumula su peor cantidad de ingresos con 1 millón 546,504 dólares y su mejor posición deportiva fue un quinto lugar en el World Golf Championships-Dell Technologies Match Play. De hecho, a principios de junio tuvo que renunciar al segundo Grand Slam del año, el US Open, por haber dado positivo a Covid-19.

“Como un emprendedor apasionado, estoy emocionado con mis nuevos objetivos fuera del deporte del golf. Además, esta nueva oportunidad en LIV Golf me permitirá disponer de más tiempo para ayudar a que crezca y se desarrolle en México. Como un niño que creció en Reynosa, nunca imaginé estar en la posición actual y estoy ansioso por el futuro”, señaló Ancer en su comunicado de despedida del PGA Tour.

El tamaulipeco ha construido un legado propio más allá del golf en estos años. Posee su propia marca de tequila, llamada Flecha Azul, y colabora en la tienda de ropa Black Quail Apparel, en la que se asoció con el golfista colombiano Sebastián Muñoz, el también mexicano Roberto Díaz y el estadounidense Max McGreevy. También presta su imagen a activaciones de patrocinio con la marca japonesa de palos, Miura.

En materia de premios, el LIV Golf Series reparte una bolsa total de 25 millones de dólares y cada golfista se puede llevar un mínimo de 120,000 dólares por torneo con el solo hecho de participar, sin importar si pasa el corte, algo que sí toma en cuenta el PGA Tour para poder darles una cantidad.

Al LIV Golf Series 2022 le restan siete torneos (el más cercano será del 30 de junio al 2 de julio en Portland), con lo que un jugador que participe en cada uno y aunque no pase el corte se estaría embolsando 840,000 dólares, mientras que otra bolsa de cinco millones de dólares se reparte entre los mejores equipos (tres millones para el primer lugar, un millón y medio para el segundo y medio millón para el tercero).

El mexicano Ancer deja el PGA Tour con 31 años y en la posición 73 del ranking para la FedEx Cup, aunque su ranking por parte de la Organización Mundial de Golf es el número 20. Su mejor posición fue un número 11 en agosto de 2021, justo después de ganar su primer torneo del PGA.

“Me gustaría agradecer a mis fans, quienes me han apoyado en la que ha sido, claramente, una gratificante y completa, pero también muy demandante, carrera de golf. Al tomar esta nueva oportunidad, también tendré disponibilidad para pasar más tiempo con mi familia y amigos”, agregó Ancer en su comunicado.

Uno de sus últimos torneos en el PGA Tour fue el México Open at Vidanta, en el que concluyó en el puesto T42, pero dejó en claro el cariño que el público mexicano tiene por él. Después de eso participó en otros cuatro campeonatos entre mayo y junio de 2022, siendo el más destacado el Grand Slam del PGA Championship, donde terminó en la novena posición. Su último registró fue un T32 en el Memorial Tournament.

deportes@eleconomista.mx

kg