¡Huye! 5 red flags en una entrevista de trabajo sobre una cultura laboral tóxica

La entrevista de trabajo no debería ser una especie de paredón donde los candidatos se colocan para responder una avalancha de preguntas, por el contrario, es una conversación en donde ambos, la empresa y el candidato, comienzan el proceso para conocerse.

Por lo tanto, el posible elegido también debe preguntar y, sobre todo, escuchar porque seguramente las respuestas le darán, entre líneas, algunas pistas sobre la cultura organizacional.

Para Luz Daniela García Echegoyen, especialista en reclutamiento, las entrevistas de trabajo son similares a las primeras citas. “Es una reunión donde la empresa y el candidato estarán evaluando si hay 'match' entre ambos lados para conocerse y tener información relevante que los ayude a decidir si harán un mayor compromiso”.

Recomienda que se vea con ojo crítico y reflexivo lo que se escucha, ve y transmite la empresa, eso permitirá identificar las red flags que son señales de un ambiente tóxico.

Culturas tóxicas, la ruta hacia el desgaste

¿Por qué es importante poner atención en estos detalles? Los entornos laborales tóxicos, caracterizados por acoso, falta de comunicación y abuso de poder, no sólo afectan la salud de los colaboradores, sino que también generan costos de rotación e impactan negativamente la reputación de las empresas, refiere Affor Health.

Y es que, según la encuesta Work in America 2024 de la American Psychological Association (APA),15% de los colaboradores calificó su lugar de trabajo como tóxico.

Además, 59% dijo que su empleador considera el entorno laboral más saludable de lo que realmente es. Por otro lado, 39% teme repercusiones por revelar alguna condición de salud mental.

Es importante distinguir entre reglas laborales y una cultura organizacional tóxica, refiere Yunue Cárdenas, coordinadora del HUB de Psicología de Affor Health. “Pedir puntualidad, silencio en ciertas áreas o justificar ausencias, no constituyen prácticas tóxicas. Un trabajo es tóxico cuando la cultura, los líderes, o incluso, los mismos compañeros, propician un ambiente que desgasta la salud mental y disminuye el sentido de pertenencia del equipo”.

¡Huye!: 5 red flags en la entrevista de trabajo

Bajo todo este contexto, la entrevista de trabajo requiere pensar bien las respuestas, pero también tener una escucha activa muy alerta. Luz Daniela García Echegoyen considera que estas son las cinco red flags que no se deben dejar pasar:

1. Falta de claridad al comunicar. No hablar sobre cuestiones fundamentales como el salario, el rol que se desempeñará denotan que no hay fluidez en la comunicación, o que su estilo de comunicación es el famoso “radio pasillo”.

Una organización debe ser clara porque así evita rumores que terminan afectando la cultura interna.

2. Hablar mal de empleados. Dice el dicho que cuando hablas mal de alguien, eso habla más de ti que de la otra persona.

Hablar mal de trabajadores o exempleados es, a todas luces una mala señal, se considera incorrecto compartir información sobre alguien más, por lo tanto, si escuchas algo como “La última persona tenía muchos errores”, “era muy chismoso”, considera mucho quedarte en ese empleo, podrías ser el siguiente del que hablen mal.

3. Vaga descripción del puesto. Todo comienza mal si no se sabe a ciencia cierta cuáles serán las funciones que esperan que desarrolles, y, por lo tanto, los resultados que quieren que des.

Si el reclutador no tiene claro lo que harás en la posición por la que estás compitiendo, menos lo sabrás tú.

4. Proceso acelerado y urgente. Si el reclutador está desesperado y presionado probablemente va a pedirte tener una entrevista de manera inmediata, presta atención ya que probablemente hay algo detrás de esa urgencia como una alta rotación.

5. No te escuchan. La escucha activa no sólo deberá ser de tu parte, también del entrevistador, si no se toma el tiempo para oír lo que tienes que decir sobre tu experiencia y lo que te lleva a querer entrar en esa posición es un claro ejemplo de desinterés.

La especialista considera que ambos lados tienen poder de decisión en el proceso de selección, estar informado te dará la posibilidad de elegir de acuerdo con tus expectativas.