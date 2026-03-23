Reforma de jornada laboral deja la puerta abierta a semanas de trabajo de 56 horas

La reforma constitucional para la reducción de la jornada laboral dejó la puerta abierta para que empleadores y trabajadores pacten semanas de 56 horas, esto al sumar los nuevos límites de tiempo extraordinario y de horas triple, afirmó Fernando Yllanes Almanza, socio director de Consultoría de la firma Yllanes Ramos.

“Hoy tenemos la misma definición, el tiempo extraordinario únicamente puede llevarse acabo en circunstancias extraordinarias y aún así existe la capacidad de tenerlo estructural porque no tenemos una prohibición legal o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no sanciona por eso”, apuntó.

Durante la Asamblea de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria Petrolera (ARHIP), el abogado laboralista explicó que una vez que se implemente la semana laboral de 40 horas, la jornada podrá ser superior siempre que no se excedan los nuevos límites establecidos y se pague lo correspondiente.

Esto no rompería ni con el espíritu de la reforma ni con la postura de la STPS, opinó Fernando Yllanes Almanza. “Es parte de la forma en la que las autoridades harán las ejecuciones de las inspecciones, ellos lo están vendiendo como un logro económico de los trabajadores, debe ser parte de nuestros objetivos a la hora de la planeación delimitar en qué momento las personas van a ganar más dinero porque se considera tiempo extra. Si lo hacemos al revés, y lo que intentamos es moverle para pagar menos por hora extra, ahí sí nos metemos en problemas”.

La escasez de mano de obra especializada y los costos operativos de la implementación de la reforma hacen que este escenario sea posible: jornadas laborales superiores a las 40 horas de manera estructurada, siempre que se acuerde con los trabajadores y se pague lo correspondiente.

Si bien es necesario analizar caso por caso, la otra cara de la moneda es que los propios trabajadores están a gusto de tener tiempo extraordinario para obtener un ingreso mayor. “Ese ha sido el grito guerra del gobierno, el propio secretario del Trabajo cuando anunció (la reforma) dijo ‘a la gente le va a ir mejor, va a ganar más, antes sólo gaban 9, ahora van a ganar 16 horas’, el grito de guerra de la Secretaría del Trabajo es que la gente va a ganar más dinero”, agregó.

La reforma de jornada laboral promulgada este mes modificó la Constitución para establecer un límite de 40 horas por semana, con una transición gradual que iniciará el 1 de enero del 2027, posteriormente, cada primer día de año disminuirán dos horas anuales hasta alcanzar el nuevo tope de horas semanales, esto ocurrirá en el 2030.

Las modificaciones a la Carta Magna también incluyen un nuevo límite de tiempo extraordinario, el cual pasará de 9 a 12 horas permitidas por semana, y pone un tope a las denominadas ‘hora triple’, estas no podrán exceder de 4 horas en el cómputo semanal.

Jornada de 40 horas: Ya hay una brújula para prepararse

Aunque están pendientes los cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la reforma constitucional ya ofrece una brújula para que las empresas comiencen a preparar la transición.

“La reforma secundaria ya no hará modificaciones de eso, y esa es la certeza jurídica que podemos utilizar para empezar a organizar las operaciones y los planes, porque de otra forma, si esperamos la reforma legal, aún hay retos que tenemos que pasar”, dijo Fernando Yllanes Almanza.

Con las disposiciones que ya contiene la Constitución, puntualizó el especialista, las empresas pueden comenzar desde ahora con sus planes de trabajo para la implementación de los nuevos límites legales.