“No es necesario cambiar de empresa para cambiar de trabajo”: Michael Kienle

“No es necesario cambiar de empresa para cambiar de trabajo”, es un mensaje que Michael Kienle, vicepresidente global de Atracción de Talento de L'Oréal, comparte con el talento joven que define como curioso y ávido de vivir experiencias laborales distintas.

Kienle habla desde su propia experiencia: con 27 años de trayectoria, ha tenido once trabajos en esas casi tres décadas, todos en la misma empresa.

“Aquí cambias de trabajo cada dos o tres años. Llevo 27 en L'Oréal y estoy en mi trabajo once”, recuerda. Divide 27 entre 11 y concluye que en promedio los colaboradores de esta empresa de origen francés pueden cambiar cada 2.5 años de posición.

Su carrera profesional como administrador de empresas la inició en Alemania, su país natal, y ahora como VP radica en París, Francia. Con estas horas de recorrido por el mundo de RH ha observado los cambios de las necesidades del talento.

Ahora identifica que el talento joven quiere cambiar de trabajo rápidamente, ejecutar distintas funciones, viajar a otros países y probablemente se aburran con más facilidad.

En México, si los colaboradores jóvenes no conectan con una organización sólo permanecen 11 meses en la compañía antes de renunciar, de acuerdo con un estudio de Capgemini. Un 44% del talento más joven analizaría buscar otra oferta laboral a los seis meses de haber entrado a trabajar a una empresa, y sólo 28% esperaría un año.

En ese contexto, Kienle menciona que a los jóvenes de hoy les dice “que no es necesario cambiar de empresa para cambiar de trabajo”.

“Esto es algo que resuena mucho entre los jóvenes de hoy. Se puede decir que puedes trabajar en una misma empresa y aun así moverte y tener experiencias totalmente diferentes a lo largo de tu carrera. Creo que están más ansiosos por cambiar de trabajo, y podemos ofrecer eso dentro, exactamente”, asegura Kienle.

Uno de los retos de las empresas está en ofrecer al talento joven un plan de carrera que no sea estático, que permita una movilidad interna y prevenir así que brinquen con la experiencia adquirida a otro barco.

Kienle menciona que L'Oréal cuenta con cuatro divisiones en el mercado de belleza -productos de consumo masivo, lujo, belleza dermatológica y productos profesionales- que le permiten atender esa curiosidad y ganas de vivir diferentes experiencias laborales a los jóvenes sin necesidad de cambiar de compañía.

Deseo por mentoría

Otra necesidad que Kienle ha detectado en el talento joven más que jefes busca mentores que les permitan desarrollarse antes que mandos que les digan desde arriba qué hacer.

“Quieren que los gerentes sean coaches, no que les digan qué hacer, sino que les permitan desarrollarse. Así que, el nuevo gerente es un coach. Creo que eso es algo muy fuerte”, agrega.

El 60% de la generación millenial consideraría renunciar por un mal liderazgo, de acuerdo con el Estudio de Remuneración de Michael Page.

Un aspecto que Kienle ha visto que el talento joven valora cada vez más es el trabajar en entornos diversos.

“Lo que esperan hoy también es un entorno muy diverso. Por lo tanto, la diversidad es algo muy importante para estos jóvenes. Y no sólo para aquellos que son diversos, considerando todos los aspectos de la diversidad, sino también para aquellos con perfiles más clásicos, que también desean trabajar en un entorno diverso”, destaca.

Ejemplifica con L'oréal y la diversidad de consumidores. “También necesitamos una fuerza laboral diversa; la gente de L'Oréal necesita representar la diversidad de nuestros consumidores”, agrega.

Además, menciona que otra de las experiencias que desean todos los empleados es poder ser ellos mismos. “Venir como quien eres a la empresa”.

Kienle sabe de la importancia de ser uno mismo en el trabajo y comparte su experiencia:

“En mi caso, desde el primer día que me uní a L'Oréal en 1999, fui muy abierto al decir que no tenía novia, pero que sí tenía novio. Y eso en 1999 no fue un problema, y hoy estoy casado y eso tampoco lo es. Es parte de nuestra cultura”, comparte. Incluso, los portagafetes de los trabajadores están sujetos a un cordón con los colores del arcoiris, símbolo de la diversidad sexual.

Kienle comparte que es cinéfilo y que parte de su tiempo de ocio lo dedica a ir al cine con su esposo. Al respecto, se le pregunta qué película recomendaría a los reclutadores de talento.

“Me gustan las películas que cuentan historias sobre personas y cómo viven. Creo que este tipo de películas pueden ser una inspiración muy fuerte para los reclutadores, porque básicamente lo que reclutamos son personas con su pasado, su presente y su futuro, con su fortaleza, testimonios, sus momentos destacados y también con sus experiencias difíciles”, dice.